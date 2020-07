CB Insights adquire dados do VentureSource da Dow Jones, expandindo significativamente a cobertura de mercados privados

NOVA YORK, 15 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A CB Insights, que auxilia as principais empresas do mundo a tomar decisões de tecnologia mais inteligentes, adquiriu os ativos de dados do VentureSource, um portfólio abrangente relativo aos mercados de capital de risco de propriedade da Dow Jones.

A base de dados do VentureSource fornece dados detalhados e abrangentes sobre empresas de capital de risco, incluindo seus investidores e executivos, em todas as regiões, setores e fases de desenvolvimento em todo o mundo. Os dados auxiliam os clientes a encontrar oportunidades de negócios e parcerias, executar processos completos de diligência devida e examinar as tendências de angariação de fundos, liquidez e investimentos de capital de risco.

A aquisição expande os dados de empresas privadas da CB Insights com o acréscimo dos dados obtidos a partir do ano de 1983, incluindo:

Avaliações de empresas privadas

Informações de equipe de gerenciamento

Dados sobre provedores de serviços de negociação, incluindo escritórios de advocacia e bancos de investimento

Com a adição da base de dados do VentureSource, a CB Insights fortalece sua posição de líder em dados de mercados privados e informações de tecnologia emergentes.

"Nossos clientes contam com a CB Insights devido aos seus dados mais profundos e completos de empresas e mercados de tecnologia emergentes, e a aquisição da base de dados do VentureSource da Dow Jones promove essa missão", disse Anand Sanwal, CEO e cofundador da CB Insights. "Seja em busca de fornecedores de tecnologia, parceiros, empresas-alvo de fusão e aquisição, e/ou investimentos, nossos clientes estão agora melhores equipados para descobrir e entender as companhias e mercados de tecnologia com os dados da Dow Jones que adquirimos como resultado dessa transação."

"A CB Insights está bem-posicionada para conduzir o VentureSource até a próxima etapa de uma maneira que oferece ainda mais valor para os clientes", disse Chris Lloyd, diretor da unidade de informação profissional da Dow Jones. "Os dados de alta qualidade do VentureSource foram desenvolvidos através de pesquisa proprietária e da utilização de conteúdo da Factiva, a base de dados global do Dow Jones com acima de 33.000 fontes confiáveis de notícias e informações."

A CB Insights celebrou também um acordo de licença com a Dow Jones, que observará o fornecimento de um conjunto limitado de relatórios de pesquisas e dados da companhia para a Factiva.

Sobre a CB Insights

A CB Insights auxilia as principais empresas do mundo a tomar decisões de tecnologia mais inteligentes com dados e não opinião. A Technology Insights Platform da CB Insights fornece às empresas dados abrangentes, insights especializados e ferramentas de gerenciamento de trabalho que lhes possibilitam descobrir e entender as tecnologias que as ajudarão a impulsionar o crescimento e aprimorar as operações. Para mais informações acesse www.cbinsights.com.

Sobre a Dow Jones

A Dow Jones é uma fornecedora global de informações de notícias e negócios, oferecendo conteúdo para consumidores e organizações ao redor do mundo em inúmeros formatos, incluindo impresso, digital, móvel e eventos ao vivo. A Dow Jones produz conteúdos de qualidade inigualável há mais de 130 anos e atualmente possui uma das maiores operações de coleta de notícias do mundo. Produz publicações e produtos de destaque, incluindo o importante Wall Street Journal, o maior jornal da América em circulação paga; Factiva, Barron's, MarketWatch, Financial News, Dow Jones Risk & Compliance e Dow Jones Newswires. A Dow Jones é uma divisão da News Corp (Nasdaq: NWS, NWSA; ASX: NWS, NWSLV).

FONTE CB Insights

Related Links

http://www.cbinsights.com



SOURCE CB Insights