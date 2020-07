CB Insights rachète à Dow Jones les données de VentureSource, élargissant ainsi considérablement sa couverture des marchés privés

NEW YORK, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- CB Insights, qui aide les principales entreprises mondiales à prendre des décisions technologiques plus éclairées, a racheté à Dow Jones les données de VentureSource, un portefeuille complet lié aux marchés du capital-risque.

La base de données VentureSource fournit des données détaillées et complètes sur les entreprises financées par le capital-risque — y compris leurs investisseurs et leurs dirigeants — dans toutes les régions du monde, dans tous les secteurs et à tous les stades de développement. Ces données aident les clients à identifier des opportunités d'affaires et de partenariat, à effectuer des vérifications préalables complètes et à examiner les tendances en matière d'investissement en capital-risque, de collecte de fonds et de liquidités.

Cette acquisition permet d'élargir le champ des données de CB Insights sur les entreprises privées avec des données remontant à 1983, notamment :

L'évaluation des entreprises privées

Des informations sur leurs équipes dirigeantes

Des données sur les prestataires de services de transaction, y compris les cabinets d'avocats et les banques d'investissement

Avec l'ajout de la base de données VentureSource, CB Insights renforce sa position de chef de file dans l'information sur les technologies émergentes et les données relatives au marché privé.

« Nos clients comptent sur CB Insights pour obtenir les données les plus complètes et les plus approfondies qui soient sur les entreprises et les marchés technologiques émergents. L'acquisition de la base de données VentureSource de Dow Jones s'inscrit dans cette mission », a déclaré Anand Sanwal, PDG et cofondateur de CB Insights. « Que nos clients soient à la recherche de vendeurs de technologies, de partenaires, de cibles de fusions et acquisitions ou d'investissements, ils sont désormais mieux équipés pour découvrir et comprendre ces entreprises et ces marchés technologiques grâce aux données de Dow Jones que nous avons acquises à la suite de cette transaction. »

« CB Insights est bien placé pour faire figurer VentureSource dans le prochain chapitre de son histoire, d'une manière qui s'avérera encore plus profitable pour ses clients », a déclaré Chris Lloyd, responsable de l'activité Information professionnelle de Dow Jones. « Les données de haute qualité de VentureSource ont été développées grâce à des recherches exclusives et à l'utilisation du contenu de Factiva — la base de données mondiale de Dow Jones qui contient plus de 33 000 sources d'information et de nouvelles fiables. »

CB Insights a également conclu un accord de licence avec Dow Jones, aux termes duquel il fournira un ensemble limité de rapports de recherche et de données sur les entreprises pour Factiva.

A propos de CB Insights

CB Insights aide les principales entreprises mondiales à prendre des décisions technologiques plus éclairées en se basant sur des données et non sur des opinions. La plateforme technologique de CB Insights fournit aux entreprises des données complètes, des avis d'experts et des outils de gestion du travail qui leur permettent de découvrir et de comprendre les technologies qui les aideront à stimuler leur croissance et à accroître leur efficacité opérationnelle. Pour en avoir plus, prière de visiter www.cbinsights.com.

A propos de Dow Jones

Dow Jones est un fournisseur mondial de nouvelles et d'informations économiques et fournit du contenu à des consommateurs et des organisations du monde entier dans de nombreux formats, notamment sur papier, sous forme numérique, sur téléphone portable et dans le cadre d'événements en direct. Depuis plus de 130 ans, Dow Jones produit un contenu d'une qualité inégalée et possède aujourd'hui l'un des plus importants systèmes de collecte d'informations au monde. Dow Jones produit des publications et des produits de premier plan, notamment le Wall Street Journal, le plus grand journal américain à diffusion payée, Factiva, Barron's, MarketWatch, Financial News, Dow Jones Risk & Compliance et Dow Jones Newswires. Dow Jones est une division de News Corp (Nasdaq : NWS, NWSA ; ASX : NWS, NWSLV).

