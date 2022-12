CBDC-leider kondigt nieuwe CTO aan

DRAPER, Utah, 9 december 2022 /PRNewswire/ -- Op 1 december 2022 versterkte Bitt zijn leiderschap in de wereldwijde digitale valuta-industrie met de trotse aankondiging van Greg Prokter als de nieuwe Chief Technology Officer (CTO) van het bedrijf.

Greg Prokter, Chief Technology Officer, Bitt

Prokter is een meertalige en doorgewinterde technologie-executive en is de laatste toevoeging aan het gewaardeerde leiderschapsteam dat bestaat uit deskundigen op het gebied van economie, digitale valuta en blockchain. Hij zal het wereldwijde team van ingenieurs en ontwikkelaars van Bitt leiden om verbeterde ondersteuning te bieden voor de implementaties van het bedrijf in 12 landen in Afrika, Centraal-Amerika, Europa en het Caribisch gebied.

Het volledig interoperabele en schaalbare Digital Currency Management System (DCMS) van Bitt heeft het bedrijf in staat gesteld meer CBDC- en stablecoin-projecten over de hele wereld veilig te stellen. Voortbouwen op het gestage groeitraject van Bitt is van het grootste belang voor de nieuwe CTO, die zei: "Ik ben erg trots om bij Bitt te komen werken op dit moment in de ontwikkeling van het bedrijf en de sector. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en technologische vaardigheden in te zetten om aanvullende oplossingen te bieden voor complexe economische problemen en om bedrijfswaarde en groei te stimuleren."

Greg is Chief Architect, CTO en VP of Engineering geweest bij verschillende web-, netwerk-, blockchain- en betalingsbedrijven en financiële instellingen. Meest recentelijk was hij VP of Engineering bij Stanford Credit Union, waar hij leiding gaf bij het ontwerp en de oplevering van de back-end integratie van de kredietunie met de front-end "Google Plex" van Google.

Als Principal Architect bij PayPal ontwierp en leverde hij de digitale portemonnee van PayPal die tijdens zijn ambtstermijn 377 miljoen gebruikers in meer dan 200 landen bediende. Als Lead Architect bij Silicon Valley Bank ontwierp en leverde Greg de nieuwe core banking-, fraudepreventie-, compliance- en betalingssystemen. Als CTO van PayCertify leidde hij het ontwerp en de levering van het betalingsplatform voor de e-commerce handelaren dat een betalingsverwerkingsgateway, virtuele kaartuitgifte, terugvorderingsbeperking en aanvullende diensten met toegevoegde waarde omvatte.

Brian Popelka, CEO van Bitt, merkte op: "We zijn erg blij om Greg te verwelkomen in het uitvoerend managementteam van Bitt. Zijn enorme leiderschapservaring, vaardigheden en technisch inzicht zullen de schaalbaarheid en mogelijkheden van ons DCMS verder ontwikkelen, wat het bedrijf door het volgende hoofdstuk van onze reis zal loodsen."

Over Bitt

Bitt is een financieel technologiebedrijf dat oplossingen voor digitale valuta biedt aan centrale banken, financiële instellingen en deelnemers aan het ecosysteem over de hele wereld. Het Digital Currency Management System (DCMS) van Bitt biedt de veilige infrastructuur voor monetaire autoriteiten om CBDC's in te zetten, en voor financiële instellingen om digitale valuta's te integreren in hun financiële dienstenaanbod. Bitt's DCMS is ingezet in 12 landen in Afrika, Centraal-Amerika, Europa en het Caribisch gebied. Bitt is een portefeuillebedrijf van Medici Ventures, L.P., een op blockchain gericht fonds. De algemene partner van dat fonds is een entiteit die verbonden is met Pelion Venture Partners.

Over Overstock.com

Overstock.com, Inc . (NASDAQ:OSTK) is een online retailer en technologiebedrijf gevestigd in Salt Lake City, Utah. Zijn toonaangevende e-commerce website verkoopt een breed scala aan nieuwe woonproducten tegen lage prijzen, waaronder meubels, decoratie, vloerkleden, beddengoed en badlinnen, doe-het-zelfproducten en meer. De online winkel bevat miljoenen producten en wordt maandelijks door tientallen miljoenen klanten bezocht. Overstock publiceert regelmatig informatie over het bedrijf en andere gerelateerde zaken op de Newsroom- en Investor Relations-pagina's op zijn website, Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com en Club O zijn geregistreerde handelsmerken van Overstock.com, Inc. Andere dienstmerken, handelsmerken en handelsnamen waarnaar hierin kan worden verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Over Pelion

Pelion Venture Partners is een risicokapitaalbedrijf voor jonge ondernemingen. Pelion investeert momenteel vanuit zijn zevende fonds in Seed- en Series A-softwarebedrijven in de hele Verenigde Staten.

Chris Burnett

Marketing Manager

E-mailadres: [email protected]

Website: www.bitt.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1963739/Payments_2013__5.jpg

SOURCE Bitt