Le leader en matière de monnaie numérique de banque centrale annonce l'arrivée d'un nouveau directeur de la technologie

DRAPER, Utah, 9 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 1er décembre 2022, Bitt a renforcé son leadership dans l'industrie mondiale des devises numériques en annonçant avec fierté la nomination de Greg Prokter au poste de directeur de la technologie de l'entreprise.

Cadre multilingue et chevronné dans le secteur de la technologie, M. Prokter est le dernier ajout à l'équipe de direction estimée qui comprend des experts en économie, monnaies numériques et blockchain. Il dirigera l'équipe mondiale d'ingénieurs et de développeurs de Bitt pour offrir un soutien accru aux déploiements de l'entreprise dans 12 pays d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Europe et des Caraïbes.

Le système de gestion des monnaies numériques (DCMS) de Bitt a permis à la société d'obtenir plus de projets liés aux monnaies numériques des banques centrales et au stablecoin dans le monde. S'appuyer sur la croissance constante de Bitt est d'une importance capitale pour le nouveau directeur de la technologie, qui a déclaré : « Je suis très fier de me joindre à Bitt en ce moment de développement de l'entreprise et de l'industrie. J'ai hâte de mettre à profit mon expérience et mes compétences en technologie pour offrir des solutions supplémentaires afin de résoudre des problèmes économiques complexes et de stimuler la valeur et la croissance de l'entreprise. »

M. Prokter a été architecte en chef, directeur de la technologie et vice-président, Ingénierie, au sein de plusieurs sociétés du Web, de réseautage, de blockchain et de paiement et institutions financières. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président de l'ingénierie à la Stanford Credit Union, où il a dirigé la conception et la livraison de l'intégration back-end de la coopérative de crédit avec « Google Plex » comme application frontale de Google.

Architecte principal chez PayPal, il a conçu et livré le portefeuille numérique de PayPal qui, pendant son mandat, a servi 377 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays. À titre d'architecte principal à la Silicon Valley Bank, M. Prokter a conçu et mis en œuvre les nouveaux systèmes bancaires de base, de prévention de la fraude, de conformité et de paiement. Alors qu'il était directeur de la technologie de PayCertify, il a dirigé la conception et la livraison de la plateforme de paiement pour les commerçants en ligne, qui comprenait une passerelle de traitement des paiements, l'émission de cartes virtuelles, l'atténuation des rétrofacturations et des services à valeur ajoutée supplémentaires.

Le PDG de Bitt, Brian Popelka, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Greg dans l'équipe de direction de Bitt. Sa vaste expérience en leadership, ses compétences et son sens des technologies lui permettront de développer davantage l'évolutivité et les caractéristiques de notre DCMS, ce qui propulsera l'entreprise dans le prochain chapitre de son histoire. »

Bitt est une société mondiale de technologie financière qui fournit des solutions de cryptomonnaie aux banques centrales, aux institutions financières et aux participants de l'écosystème dans le monde entier. Le système de gestion des monnaies numériques (DCMS) de Bitt est l'infrastructure sécurisée dont ont besoin les autorités monétaires pour déployer les monnaies numériques des banques centrales et les institutions financières pour intégrer les monnaies numériques dans leurs offres de services financiers. Le DCMS de Bitt a été déployé dans 12 pays d'Afrique, d'Amérique centrale, d'Europe et des Caraïbes. Bitt est une société du portefeuille de Medici Ventures, L.P., un fonds axé sur la blockchain. Le partenaire général de ce fonds est une entité affiliée à Pelion Venture Partners.

Overstock.com, Inc . (NASDAQ:OSTK) est un détaillant en ligne et une entreprise technologique basée à Salt Lake City, Utah. Son site de commerce électronique de premier plan propose une vaste gamme de produits neufs pour la maison à bas prix, notamment des meubles, des articles de décoration, des tapis, des articles de literie et de bain, des articles de rénovation de maison, et plus encore. La boutique en ligne propose des millions de produits que des dizaines de millions de clients visitent chaque mois. Overstock publie régulièrement des informations sur ses activités et d'autres aspects connexes sur les pages « Salle de presse » et « Relations avec les investisseurs » du site Overstock.com.

Pelion Venture Partners est une société de capital-risque en phase de démarrage. Pelion, qui investit actuellement dans son septième fonds, investit dans des entreprises de logiciels de type Seed et Series A à travers les États-Unis.

