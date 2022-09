CCD é a número um na lista Top 10 Hospitality de 2022 da revista Interior Design

SHENZHEN, China, 6 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A empresa líder de design de interiores Cheng Chung Design (CCD) está classificada na lista Top 10 Hospitality de 2022 da revista Interior Design, tornando-se a primeira empresa chinesa de design de interiores a conquistar o primeiro lugar na história de 45 anos da lista. A CCD se dedica a prestar serviços profissionais de design e consultoria de interiores para marcas de hotéis internacionais de alto padrão e a oferecer projetos inovadores para clientes com visão de futuro.

"A CCD é incansável em seu compromisso de se adaptar às necessidades em constante mudança de nossos clientes. Não só buscamos inovação em design, mas também exploramos a relação entre o design e o desenvolvimento sustentável. O design sustentável levará a uma trindade harmoniosa de pessoas, espaço e natureza", disse Joe Cheng, fundador da Cheng Chung Design.

Ao longo dos anos, a CCD realizou projetos de design de interiores de alto nível para hotéis, que combinam um novo estilo de vida, uma abordagem de design sustentável e estética asiática, criando o espaço ideal para a vida, para viagens e para a socialização.

O Club InterContinental do InterContinental Shenzhen Dameisha Resort foi projetado para invocar uma vibração caseira, uma vez que as pessoas recorrem cada vez mais aos resorts urbanos para relaxar das pressões da pandemia. O projeto também incorpora tecnologias inteligentes e utiliza espaço de design flexível, combinando diferentes elementos sociais e criando um espaço público alegre.

O projeto do Banyan Tree Nanjing Garden Expo, em contrapartida, tem como objetivo combinar o interior do hotel com seu ambiente natural. A equipe de design utilizou materiais locais, como rochas de minas abandonadas das proximidades, na decoração dos quartos, o que reduz o lixo e os danos ambientais, além de criar um cenário em que o design se torna companheiro da natureza.

O projeto do Suning Zhongshan Golf Resort, em Nanjing, é um excelente exemplo da forma como a CCD combina as estéticas oriental e ocidental, criando um equilíbrio sublime, mas criativo, entre o elegante estilo artístico europeu e o charme da antiga capital chinesa por meio da nova característica da linguagem do design contemporâneo.

Mais projetos internacionais de alto nível da CCD

Hoiana Hotels & Suites ( Hoi An , Vietnã)

, Vietnã) Columbia International Hotel and Residences ( Nova York , EUA)

, EUA) Sheraton Universal Hotel(Los Angeles, EUA)

Conrad Bangkok ( Bangkok , Tailândia)

Sobre a CCD

A Cheng Chung Design (HK) Ltd foi fundada pelo designer de renome Joe Cheng e é uma das principais empresas de design de interiores de hotéis do mundo. Com equipes em Hong Kong, Shenzhen, Beijing, Xangai, Los Angeles, Bangkok e em outras localidades, o conceito de design "conceito artístico oriental na forma ocidental" da CCD é altamente aclamado internacionalmente. A empresa ganhou mais de 140 importantes prêmios internacionais de design, como o "Gold Key Awards" e o "Asian 500" em 2021. A CCD ocupa o primeiro lugar na lista Top 10 Hospitality de 2022 da revista Interior Design dos EUA.

