CCD est numéro un sur la liste des 10 meilleurs hôtels de l'année 2022 du magazine Interior Design

SHENZHEN, Chine, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La société de design d'intérieur de premier plan Cheng Chung Design (CCD) est classée dans la liste des 10 meilleurs hôtels 2022 d'Interior Design Magazine, devenant ainsi la première société de design d'intérieur chinoise à occuper la première place dans les 45 ans d'histoire de la liste. CCD se concentre sur la fourniture de services professionnels de design d'intérieur et de conseil pour des marques hôtelières internationales haut de gamme et apporte des designs innovants pour des clients avant-gardistes.

CCD is Number One on Interior Design Magazine’s 2022 Top 10 Hospitality List Joe Cheng, the founder of CCD and Ken Hu, President & Principal Partner of CCD Joe Cheng and partners of CCD

« CCD s'engage sans relâche à s'adapter aux besoins en constante évolution de ses clients. Nous ne cherchons pas seulement à innover en matière de design, mais aussi à approfondir la relation entre le design et le développement durable. Le design durable conduira à une trinité harmonieuse entre les personnes, l'espace et la nature », a déclaré Joe Cheng, fondateur de Cheng Chung Design.

Au fil des ans, CCD a réalisé des projets d'aménagement intérieur d'hôtels qui combinent un nouveau style de vie, une approche de conception durable et une esthétique asiatique pour créer l'espace idéal pour vivre, voyager et partager.

Le Club InterContinental de l'InterContinental Shenzhen Dameisha Resort est conçu pour évoquer une ambiance familiale, alors que les gens se tournent de plus en plus vers les centres de villégiature urbains pour se détendre de la pression de la pandémie. Le projet intègre également des technologies plus intelligentes et utilise un espace de design flexible, mêlant différents éléments sociaux et créant un espace public dynamique.

Le projet Banyan Tree Nanjing Garden Expo, quant à lui, vise à intégrer l'intérieur de l'hôtel à son environnement naturel. L'équipe de design a utilisé des matériaux locaux tels que des roches provenant de mines abandonnées voisines pour décorer les chambres, ce qui permet de réduire les déchets et les dommages causés à l'environnement tout en créant un cadre où le design devient le compagnon de la nature.

Le projet du Suning Zhongshan Golf Resort à Nanjing représente la manière dont CCD combine l'esthétique orientale et occidentale, créant un équilibre sublime et créatif entre l'élégant style artistique européen et le charme de l'ancienne capitale chinoise grâce au nouveau langage caractéristique du design contemporain.

D'autres projets internationaux de CCD très en vue

Hoiana Hotels & Suites ( Hoi An , Vietnam )

, ) Columbia International Hotel and Residences ( New York , États-Unis)

, États-Unis) Hôtel Sheraton Universal ( Los Angeles , États-Unis)

, États-Unis) Conrad Bangkok ( Bangkok , Thaïlande)

À propos de CCD

Cheng Chung Design (HK) Ltd a été fondé par le célèbre designer M. Joe Cheng et est l'un des principaux cabinets de design d'intérieur d'hôtels au monde. Avec des équipes à Hong Kong, Shenzhen, Pékin, Shanghai, Los Angeles, Bangkok et bien d'autres, le concept de design de CCD « Design artistique oriental dans la forme occidentale » est très apprécié au niveau international. Il a remporté plus de 140 prix internationaux de design, dont les « Gold Key Awards » et « Asian 500 » en 2021. CCD est classé n°1 dans la liste des 10 meilleurs hôtels du US Interior Design Magazine en 2022.

