CCELL® célèbre ses réussites de 2022 : de multiples récompenses, une exposition au MJBizCon et le lancement de la nouvelle technologie de chauffe CCELL EVO

SHENZHEN, Chine, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CCELL®, la marque mondiale de technologie avancée axée sur la création de produits de vapotage novateurs et de technologie de vaporisation avancée, a annoncé aujourd'hui la célébration de ses réussites, alors que l'année 2022 touche à sa fin. Il s'agit notamment de l'obtention de trois prix, de la participation en tant qu'exposant à la MJBizCon 2022 et du lancement d'une nouvelle technologie et de nouveaux produits, notamment CCELL EVO, Rizo, et Palm Pro.

En tant que sponsor « Silver » de MJBizCon, CCELL a présenté le lancement récent de CCELL EVO, une nouvelle technologie de chauffe révolutionnaire. CCELL a également organisé un événement VIP d'appréciation des clients pendant le salon. Les invités ont pu en apprendre davantage sur la nouvelle technologie et découvrir la culture innovante de CCELL.

CCELL est un leader de l'industrie de la technologie de vapotage et a été le premier à créer la célèbre technologie de chauffage céramique en 2016. En étudiant les tendances grâce à l'écoute sociale et en créant des produits directement alignés sur ce que recherchent les consommateurs, CCELL a mis au point EVO, une nouvelle technologie de chauffe qui permet non seulement d'obtenir de plus gros nuages de vapeur, de meilleures saveurs et une véritable compatibilité avec les résines vivantes, mais également de réduire de 35 % les émissions de gaz à effet de serre tout au long du processus de production.

Palm Pro, le tout dernier produit de CCELL, a été présenté lors du salon. Il s'agit d'une nouveauté de la famille Palm, améliorée par un voyant d'état LED, 3 réglages de tension, une fonction de préchauffage de 10 secondes et un contrôle complet du flux d'air. Le Palm Pro sera disponible en cinq couleurs que les consommateurs ont choisies via un vote sur les réseaux sociaux. Les batteries RIZO et M3 Plus de CCELL se vendent bien depuis leur lancement au début de l'année, avec des prévisions prometteuses pour 2023. Ces batteries offrent des performances supérieures et la possibilité de maximiser la puissance ou l'arôme en un clic.

Les produits de CCELL ont remporté trois prix très convoités en 2022. Le DART-X de CCELL, l'un des favoris des consommateurs, a remporté la catégorie « Vaporisateur préféré » au salon O'Cannabiz à Toronto, et « Meilleur dispositif de CBD » aux World CBD Awards à Barcelone. En outre, Dutch Botanicals, qui utilise les cartouches CCELL, a reçu un prix pour sa cartouche de colophane vivante Grumpz Living Soil dans la catégorie « Stylos à vapeur non distillés » lors de la Colorado High Times Cannabis Cup de 2022.

Veuillez consulter le site https://www.ccell.com/ pour être informé des prochaines annonces de CCELL.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque pionnière de produits technologiques à l'international dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage céramique. CCELL® est née au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui dispose de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en recherche et développement, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

Pour plus d'informations sur CCELL®, consultez www.ccell.com et ses pages LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1605411/CCELL_Logo.jpg

SOURCE CCELL®