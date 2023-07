CCELL® et AUXO font le buzz dans leur secteur à l'ICBC Berlin Expo 2023

SHENZHEN, Chine, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- CCELL®, la première marque de technologie au monde axée sur la création de matériel de vapotage innovant et de technologie de vapotage avancée, a annoncé aujourd'hui sa participation réussie à la prestigieuse ICBC Berlin Expo 2023. L'événement s'est tenu les 29 et 30 juin et a rassemblé plus de 5 000 participants, avec plus de 150 exposants venus du monde entier. ICBC pro Berlin a fourni une plateforme inégalée à CCELL et AUXO pour présenter leurs produits et technologies de pointe.

La conception du stand de CCELL et d'AUXO a captivé l'attention de tous les visiteurs et a reçu des éloges pour son attrait esthétique et son expérience immersive. Cenote , le produit d'AUXO récemment récompensé par le Red Dot Design Award , a attiré de nombreux visiteurs à la recherche du nec plus ultra en matière de consommation de concentré. Avec le lancement de produits jetables Voca , du Flex et de la nouvelle batterie 510 pour vaporisateur Sandwave , CCELL et AUXO ont consolidé leur position de leaders du secteur, attirant l'attention et les éloges du public.

Lors de cet événement, le directeur régional des ventes de CCELL, Hans Harders, a participé à une table ronde intitulée « High Tech, High Times - The Future of Cannabis and Digital Innovation » (Haute technologie : l'avenir du cannabis et de l'innovation numérique). Lors de cette table ronde, Hans a partagé avec un public enthousiaste les nouvelles technologies et les connaissances spécialisées de CCELL. La discussion a offert des perspectives précieuses sur le paysage du cannabis et son évolution numérique.

Outre l'exposition, CCELL a organisé un événement VIP exclusif sur The Spree intitulé « Anchor Your Success With CCELL » (ancrez votre succès avec CCELL) le soir du 29 juin. L'événement a rassemblé des distributeurs locaux, des revendeurs et des marques d'huile afin de présenter les offres innovantes et exclusives de CCELL et d'AUXO. Les participants ont eu l'occasion d'échanger avec les marques, de goûter à leurs derniers produits et de nouer des contacts. Les experts du secteur, qui ont été particulièrement impressionnés par les cartouches Cenote d'AUXO et EVO de CCELL, ont applaudi les produits pour leurs performances exceptionnelles, leur saveur, leur design compact et élégant, leur grande capacité de nuage de vapeur et les effets lumineux immersifs du Cenote. Le kit de voyage du Cenote et la technologie d'atomisation de pointe de l'EVO ont laissé une impression durable à ceux qui les ont essayés.

Suivez les activités de CCELL pour découvrir ses nouveaux produits et en savoir plus sur ses technologies de vapotage. Vous pouvez également visiter le site https://www.ccell.com/ pour vous maintenir informé des futures annonces de CCELL.

À propos de CCELL®

CCELL® est une marque de produits technologiques pionnière et mondiale dans le domaine des vaporisateurs portables qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage en céramique. CCELL® est née au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui dispose de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en R&D, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

Pour en savoir plus sur CCELL®, consultez le site www.ccell.com ou leurs pages LinkedIn , Instagram , Facebook , Twitter et YouTube .

À propos d'AUXO

Chez AUXO, nous aimons vous donner du pouvoir. Nous sommes toujours tournés vers la création d'une technologie de vapotage de pointe et l'amélioration du quotidien de nos clients. Soutenue par un leader du secteur avec un système de fabrication de classe mondiale, AUXO vise à établir de nouvelles normes sur le marché. Pour en savoir plus sur AUXO, consultez le site https://www.auxo-official.com ou leurs pages Facebook , Instagram et YouTube .

