CCELL® und AUXO Generieren bei der ICBC Berlin Expo 2023 ein Starkes Interesse und Begeisterung innerhalb der Branche

SHENZHEN, China, 11. Juli 2023 /PRNewswire/ -- CCELL®, die weltweit führende Technologiemarke, die sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Vape-Hardware-Produkte und einer fortschrittlichen Verdampfungstechnologie konzentriert, gab heute die erfolgreiche Teilnahme an der renommierten ICBC Berlin Expo 2023 bekannt. Die Veranstaltung fand vom 29. bis 30. Juni statt und versammelte mehr als 5.000 Besucher, die von über 150 Ausstellern aus der ganzen Welt begrüßt wurden. ICBC pro Berlin bot CCELL und AUXO eine beispiellose Plattform, um ihre innovativen Produkte und Technologien vorzustellen.

Das Standdesign von CCELL und AUXO zog die Aufmerksamkeit aller Besucher auf sich und wurde für seine Ästhetik und sein beeindruckendes Erlebnis gelobt. Ein großer Publikumsmagnet war das vor Kurzem mit dem Red Dot Design Awardausgezeichnete Produkt, „Cenote" von AUXO, das Besucher anlockte, die das ultimative Konzentrat konsumieren möchten. Mit dem großen Debüt der Einwegprodukte Voca, Flex, sowie der neuen 510 Verdampferbatterie, „Sandwave", festigten sowohl CCELL als auch AUXO ihre Position als Branchenführer und ernteten viel Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Im Rahmen der Veranstaltung nahm der regionale Vertriebsleiter von CCELL, Hans Harders, an einer Podiumsdiskussion mit dem Titel „High Tech, High Times - The Future of Cannabis and Digital Innovation" teil. In der Podiumsdiskussion stellte Hans Harders dem interessierten Publikum die neuen Technologien von CCELL vor und bot spezialisierte Einblicke in die Branche. Die Diskussion bot wertvolle Perspektiven auf die Cannabis-Landschaft und ihre digitale Entwicklung.

Zusätzlich zur Messe veranstaltete CCELL am Abend des 29. Juni eine exklusive VIP-Veranstaltung an der Spree mit dem Titel: „Anchor Your Success With CCELL". Die Veranstaltung brachte lokale Vertriebspartner, Wiederverkäufer und Ölmarken zusammen, um mehr über die innovativen Angebote von CCELL und AUXO aus erster Hand zu erfahren. Die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, mit den Marken in Kontakt zu treten, ihre neuesten Produkte zu auszuprobieren und sich zu vernetzen. Experten auf diesem Gebiet, die besonders von Cenote von AUXO und den EVO -Kartuschen von CCELL beeindruckt waren, lobten die Produkte für ihre außergewöhnliche Leistung, ihren Geschmack, ihr schlankes, kompaktes Design, sowie ihre großen Dampfwolken und die beeindruckenden Lichteffekte (von Cenote). Das tragbare Reiseset von Cenote und die branchenführende Zerstäubungstechnologie von EVO haben einen bleibenden Eindruck bei allen hinterlassen, die die Produkte erleben konnten.

Bleiben Sie mit CCELL in Kontakt, um die neuen Produkte des Unternehmens zu sehen und mehr über seine Verdampfungstechnologien zu erfahren. Oder besuchen Sie https://www.ccell.com/, um hinsichtlich zukünftiger Ankündigungen von CCELL auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zu CCELL®

Cell ist eine Technologiemarke und ein globaler Innovator im Bereich der tragbaren Verdampfer, der die Branche durch die Einführung der keramischen Heizkomponente revolutioniert hat. CCELL® wurde in der Zentrale von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, die auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Verdampfungsindustrie zurückblicken kann. Mit fortschrittlichen FuE-Ressourcen, patentierten Technologien, starken Produktionskapazitäten und zuverlässigen Qualitätskontrollsystemen, ist CCELL® auf der ganzen Welt für seine außergewöhnliche Verdampfertechnologie und seine hochwertigen Geräte bekannt.

Erfahren Sie mehr über CCELL® auf www.ccell.com, sowie auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter und YouTube.

Informationen zu AUXO Wir bei AUXO lieben es, Menschen zu stärken. Wir sind stets darauf bedacht, modernste Verdampfungstechnologien zu entwickeln und das Leben unserer Kunden zu verbessern. Unterstützt von einem Branchenführer mit einem Fertigungssystem von Weltklasse, will AUXO neue Standards für den Markt setzen. Erfahren Sie mehr über AUXO auf https://www.auxo-official.com, sowie auf Facebook, Instagram und YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2150043/CCELL_Booth_at_ICBC_Expo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2150063/ICBC_VIP_event.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1605411/CCELL_Logo.jpg

