SHENZHEN, Chine, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- CCELL®, la marque leader mondiale en technologie axée sur la mise en point de matériel de vapotage innovant et de technologie de vapotage avancée, a annoncé aujourd'hui le lancement de PALM Pro, une batterie de vapoteuse pratique et multifonction qui est une évolution de PALM, la batterie portative la plus populaire de CCELL.

PALM Pro a été conçue pour améliorer l'expérience des utilisateurs et est équipé de toutes les fonctionnalités que les amateurs de vapotage recherchent – y compris les réglages de tension, le contrôle du flux d'air, l'affichage de l'état de la batterie, ainsi qu'une fonction de préchauffage. Avec l'introduction de ces nouvelles fonctionnalités, les utilisateurs peuvent facilement chauffer l'huile dans leurs réservoirs indépendamment des conditions météorologiques, sélectionner la tension la mieux adaptée au matériau dans leurs réservoirs, et contrôler la résistance d'aspiration qui détermine l'épaisseur de leur vapeur. Les barres d'état de la batterie et le port de charge USB-C sont également pratiques pour les utilisateurs modernes qui recherchent une utilisation pratique et simple. Retrouvez la présentation de PALM Pro ici https://www.youtube.com/watch?v=q9a7QRoNKXk.

L'élégant appareil compatible avec une cartouche 510 affiche le même design emblématique que son prédécesseur, avec un connecteur magnétique qui permet aux utilisateurs de déposer leurs cartouches instantanément dans la fente. Le Palm Pro sera disponible en cinq couleurs que les consommateurs ont sélectionnées en votant sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ccell.com/battery/palm-pro.

La batterie PALM originale, sortie en 2017, a d'abord gagné en popularité en raison de son design discret, le corps de l'appareil tient tout juste dans la paume de la main et ne laisse dépasser que l'embout de la cartouche pour la consommation. Depuis la sortie de la première batterie PALM, CCELL est rapidement devenu un véritable innovateur en matière de batterie et de technologie que les consommateurs connaissent et apprécient à travers le monde.

À propos de CCELL®

CCELL® est la marque pionnière mondiale en matière de technologie de vapotage qui a révolutionné l'industrie en introduisant le composant de chauffage en céramique. CCELL® est née au siège de Shenzhen Smoore Technology Limited, qui dispose de plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie du vapotage. Avec des ressources avancées en R&D, des technologies brevetées, une forte capacité de production et un système de contrôle de la qualité fiable, CCELL® est reconnue pour sa technologie de vapotage exceptionnelle et ses appareils de haute qualité.

