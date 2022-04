CCELL wird Sponsor und Redner der CBD Show in London

SHENZHEN, China, 21. April 2022 /PRNewswire/ -- CCELL®, die weltweit führende Marke, die sich auf die Entwicklung von zukunftsweisender Vaping-Hardware und fortschrittlicher Vaporizer-Technologie spezialisiert hat, dass es die CBD Show, eine international renommierte Veranstaltung, am 22. und 23. April 2022 in der Ausstellungshalle Olympia National in London, Großbritannien, sponsern und dort Reden halten wird.

Die CBD Show, die sich an Fachleute aus der Cannabisindustrie und dem Handel richtet, ist ein Treffpunkt für Luxushändler und große Einzelhändler, Großhändler aus Großbritannien und Europa, Distributoren, Apotheken und E-Commerce-Besitzer. Auch Politikexperten, Regierungsvertreter, Handelsorganisationen und Regulierungsbehörden vernetzen sich auf der Veranstaltung.

CCELL ist Silbersponsor der CBD Show und wird auf der Konferenz physisch anwesend sein. Darüber hinaus wird Brad Li, kaufmännischer Leiter weltweit von CCELL, am ersten Tag der Konferenz eine Präsentation zum Thema „Shaping the CBD Industry – Atomization and Vaporizers" halten, die geschäftliche Einblicke in die Vaporizer-Branche bietet und erklärt, warum Dampfen ein so wichtiges Marktsegment in der CBD-Branche ist.

„Das ist die erste Messe in Europa, an der wir teilnehmen, und sie könnte zu keinem besseren Zeitpunkt stattfinden, denn der europäische Cannabismarkt wird bis 2027 voraussichtlich einen Wert von 37 Milliarden USD erreichen", so Li. „Ich fühle mich geehrt, diese Gelegenheit zu haben, den Teilnehmern Einblicke darüber zu geben, wie das Vapen eine effiziente Konsummethode sein kann und wie sich das Vapen von CBD in Europa und auf der ganzen Welt verbreitet."

Bitte besuchen Sie https://www.ccell.com/, um über künftige Ankündigungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Informationen zu CCELL® CCELL® ist eine Technologiemarke und ein weltweit tätiger Innovator im Bereich tragbarer Vaporizer, der die Branche mit der Einführung der Keramik-Heizelemente revolutioniert hat. CCELL® wurde am Hauptsitz von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, das über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Vaporizer-Industrie verfügt. Mit fortschrittlichen F&E-Ressourcen, patentierten Technologien, umfangreichen Produktionskapazitäten und einem zuverlässigen Qualitätskontrollsystem ist CCELL® für seine außergewöhnliche Vaporizertechnologie und seine hochwertigen Geräte bekannt.

Medienkontakt

Kathryn Brown

PR-Leiterin, CMW Media

Tel. 858-264-6600

[email protected]

www.cmwmedia.com

SOURCE CCELL