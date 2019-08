CCIAP e SENACYT lançam oficialmente a “EXPO LOGÍSTICA Panamá 2019”

Além disso, a décima terceira edição da principal e única feira de logística do Panamá, que busca fortalecer a promoção do país como uma plataforma estratégica de serviços logísticos na América Latina, irá se desenvolver paralelamente à XIII Cúpula Empresarial CHINA LAC, a ser realizada de 9 a 11 de dezembro, com a participação de 26 países e cerca de 2.000 empresários do país asiático, bem como da América Latina e do Caribe.

A "EXPO LOGÍSTICA Panamá 2019" terá três categorias de expositores: Serviços de Transporte; Operadores de Logística; e Abastecimento, Equipamentos Rolantes e Tecnologia.

A exposição da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura do Panamá possibilita aos participantes fazer contatos de negócios com representantes de empresas de serviços marítimos, portos, software e tecnologia, assim como agentes aduaneiros, companhias aéreas, empresas de transporte de carga, entre outros.

Conferências magistrais

Um dos principais objetivos da feira é a formação e atualização de conhecimentos para profissionais do setor logístico e de transporte multimodal. Neste ano, o ciclo de conferências será organizado em quatro blocos temáticos: desempenho e expectativas do setor logístico no Panamá; temas de atualidade e inovação; desenvolvimento humano, comunicação e comércio eletrônico; e novos mercados.

As conferências magistrais serão proferidas por especialistas reconhecidos, de estatura internacional, procedentes da Argentina, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Panamá e Peru. Até o momento, contamos com a confirmação da GOOGLE, SSI SCHAEFER, UNDER ARMOUR e da Câmara Hispânica de Comércio Varejista (The Hispanic Ratail Chamber of Commerce), entre outras.

Dados da feira

A feira terá capacidade para 110 módulos, em um salão de exposição de mais de 2.100 metros quadrados.

Para obter mais informações sobre os dois eventos, visite os websites www.expologistica.org e www.chinalac2019.com.

