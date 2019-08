CCIAP y SENACYT lanzan oficialmente EXPO LOGÍSTICA Panamá 2019

Además, esta décima tercera edición de la principal y única feria de logística de Panamá que busca fortalecer la promoción del país como una estratégica plataforma de servicios logísticos en América Latina se desarrollará paralelo a la XIII Cumbre Empresarial CHINA LAC, que se llevará a cabo del 9 al 11 de diciembre, potenciando la participación de veintiséis países y cerca de 2000 empresarios del país asiático, Latinoamérica y el Caribe.

EXPO LOGÍSTICA Panamá 2019 contará con tres categorías de expositores, Servicios de Transporte; Operadores Logísticos; así como, Suministros, Equipo Rodante y Tecnología.

Esta exposición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá permite a los participantes establecer contactos de negocios con representantes de empresas de servicios marítimos, puertos, software y tecnología; así como corredores de aduanas, aerolíneas, agencias de cargas, entre otros.

Conferencias magistrales

Uno de los principales objetivos de esta feria es la formación y actualización de conocimientos para profesionales del sector logístico y de transporte multimodal. Este año, el ciclo de conferencias estará organizado en cuatro bloques temáticos: desempeño y expectativas del sector logístico en Panamá; temas de actualidad e innovación; desarrollo humano, comunicación y comercio electrónico, así como nuevos mercados.

Estas conferencias magistrales contarán con reconocidos especialistas de talla internacional, procedentes de países como: Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú. A la fecha, contamos con la confirmación de GOOGLE, SSI SCHAEFER, UNDER ARMOUR y The Hispanic Ratail Chamber of Commerce, entre otras.

Datos de la feria

La feria cuenta con una capacidad para 110 módulos en una sala de exhibición de más de 2,100 metros cuadrados.

Para obtener más información de ambos eventos, puede visitar las páginas web www.expologistica.org o www.chinalac2019.com

