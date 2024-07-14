CCTV+: Си Цзиньпин возглавляет реформы и политику открытости Китая в новую эпоху

ПЕКИН, 15 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- В декабре 2012 года Си Цзиньпин (Xi Jinping), в то время недавно избранный генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Китая (КПК), выбрал провинцию Гуандун (Guangdong) — передовой рубеж внедрения реформ и политики открытости Китая — для проведения своей первой инспекционной поездки.

В ходе этой поездки он издал мобилизационный указ для всей партии и страны в целом.

«Решение о запуске реформ и политики открытости было верным. Мы должны держаться этого правильного курса, — сказал он. — Мы должны неуклонно следовать по пути, ведущему к процветанию нашей страны и ее народа».

На протяжении более десяти лет Си Цзиньпин определяет общее направление реформ и непрерывно содействует их реализации.

2024 год знаменует собой еще один важный этап углубления реформ в новую эпоху. Под руководством Си Цзиньпина 1,4-миллиардный китайский народ совместно впишет следующую главу в историю реформ нового периода.

Ссылка: https://m.youtube.com/watch?v=NOhpMyVLqsQ

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=NOhpMyVLqsQ