CCTV+: Глобальная встреча молодежи по древней культуре Лянчжу

ПЕКИН, 21 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Цивилизации становятся богаче и ярче благодаря обмену и взаимному изучению. Странам необходимо подумать о создании глобальной сети диалога и сотрудничества цивилизаций, обогатить содержание такого обмена и расширить каналы сотрудничества в целях содействия взаимопониманию и дружбе народов всех стран и совместного прогресса человеческих цивилизаций. Молодежь является новой движущей силой углубления обмена и взаимного изучения разных цивилизаций и лучшего представления китайской культуры всему миру.

The Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture

18 марта мы официально опубликовали приглашение к участию в «Глобальной встрече молодежи по древней культуре Лянчжу».

Как принять участие: найдите нашу официальную учетную запись WeChat «cztvworld» и отправьте следующие ключевые слова: «Liangzhu + имя + номер мобильного телефона»; или отправьте электронное письмо с теми же ключевыми словами в теме письма на адрес [email protected].

Приглашаем присоединиться к нам в изучении метавселенной и принять участие в «Глобальной встрече молодежи по древнейкультуре Лянчжу». Начав с Лянчжу, мы будем проводить разнообразные мероприятия по культурному обмену по всему миру, изучать эволюцию мировых цивилизаций и делиться культурным наследием человечества.

Наша деятельность включает:

1. Набор «промоутеров китайской цивилизации»

Мы будем набирать «промоутеров китайской цивилизации» в международные кампусы, чтобы запустить серию целевых мероприятий и поделиться очарованием китайской цивилизации.

2. Посещение всемирно известных культурных достопримечательностей

Мы планируем посетить всемирно известные культурные достопримечательности и поделиться этими новыми перспективами через видеоблоги и в других форматах, всесторонне и через разные каналы.

3.Прямая трансляция из Публичной зоны знакомства с археологией Лянчжу

Мы организуем неторопливую прямую трансляцию из Публичной зоны знакомства с археологией и других археологических памятников города Лянчжу, проведем такие занятия, как «облачная археология», а также изучим происхождение цивилизации с эффектом присутствия на таких мероприятиях, как Конференция в метавселенной.

4. Отправляйтесь в путешествие по изучению цивилизаций

Присоединяйтесь к «Группе изучения мировых цивилизаций ZMG» и отправляйтесь в путешествие, посвященное происхождению цивилизаций, по различным маршрутам, странам, формам и темам!

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2036955/video.mp4

SOURCE CCTV+