CCTV+: Encontro Global de Partilha da Juventude sobre a Cultura Liangzhu

PEQUIM, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- As civilizações se tornam mais ricas e mais coloridas por meio de intercâmbios e aprendizado mútuo. Os países precisam explorar a construção de uma rede global para o diálogo e a cooperação entre civilizações, enriquecer o conteúdo dos intercâmbios e expandir os canais de cooperação para promover a compreensão mútua e a amizade entre as pessoas de todos os países e promover conjuntamente o progresso das civilizações humanas. Os jovens são a nova força para aprofundar o intercâmbio e o aprendizado mútuo com outras civilizações e apresentar melhor a cultura chinesa ao mundo.

Reunião Global de Jovens sobre a Cultura Liangzhu

No dia 18 de março, lançamos oficialmente a chamada para o "Encontro Global de Partilha da Juventude sobre a Cultura Liangzhu".

Formas de participar: você pode pesquisar nossa conta oficial do WeChat "cztvworld" e enviar as seguintes palavras-chave: "Liangzhu + nome + número do celular"; ou envie um e-mail com as mesmas palavras-chave do assunto para [email protected].

Gostaríamos de convidá-lo a se juntar a nós para explorar o metaverso e participar do "Encontro Global de Partilha da Juventude sobre a Cultura Liangzhu". Começando de Liangzhu, realizaremos diversas atividades de intercâmbio cultural em todo o mundo, exploraremos a evolução das civilizações mundiais e compartilharemos o patrimônio cultural humano.

Nossas atividades incluem:

1. Recrutamento de "Promotores da Civilização Chinesa"

Recrutaremos "Promotores da Civilização Chinesa" em campus globais para lançar uma série de atividades de promoção e compartilhar o encanto da civilização Chinesa.

2. Visita a marcos culturais mundialmente famosos

Visitaremos e compartilharemos marcos culturais mundialmente famosos em novas perspectivas, por meio de Vlogs e de outras formas, de maneira geral e multicanal.

3.Transmissão ao vivo da Área de Experiência de Arqueologia Pública de Liangzhu

Vamos fazer uma transmissão ao vivo lenta na Área de Experiência de Arqueologia Pública e outros lugares nas ruínas arqueológicas da cidade de Liangzhu, realizar atividades como "arqueologia de nuvens" e explorar as origens da civilização por meio de experiências imersivas em eventos como a Conferência de Compartilhamento do Metaverso.

4. Embarque em uma jornada de exploração da civilização

Venha se juntar ao "ZMG World Civilization Exploration Group" e embarque em uma jornada para explorar as origens da civilização em várias rotas, países, formas e temas!

FONTE CCTV+

