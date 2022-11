CCTV+ : Entre montagnes et rivières

BEIJING, 8 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La montagne Lushan est peut-être la plus appréciée des littéraires chinois. Au cours de l'histoire, plus de 3000 hommes de lettres célèbres ont gravi Lushan, laissant des dizaines de milliers de poèmes. Chacune de ces œuvres ajoute un charme différent à cette montagne. Selon les personnes, le mont Lushan varie également.

Between mountains and rivers

En 726 après J.-C., le poète Li Bai, alors âgé de 26 ans, gravit la montagne Lushan pour la première fois. À ses yeux, le mont Lushan était majestueux, beau et romantique. En 750 après J.-C., 24 ans plus tard, Li Bai gravit à nouveau le Lushan. Dans l'un de ses poèmes les plus connus, il écrit : « Quarante-neuf ans ont passé et ne reviendront jamais. Les sentiments fantasques deviennent naturels et sans retenue, malgré les changements dramatiques du monde. » À ce moment, la mer brumeuse de nuages et les forêts de Lushan lui ont permis de ne pas redouter la vieillesse et de se détacher du monde séculaire. En 760 après J.-C., Li Bai a visité Lushan pour la cinquième et dernière fois. Lushan est un havre de paix, un lieu de guérison et un lieu d'appartenance. Que ce soit durant l'hiver ou l'été, que vous soyez loin ou proche, vous trouverez toujours votre refuge spirituel à Lushan.

Dans le Jiangxi, les montagnes et les eaux captivantes comme celles de Lushan sont nombreuses, notamment l'imposante montagne Wugong, l'abrupte montagne Sanqing et la montagne Lingshan qui révèle des milliers de facettes. Plus de 3 000 ruisseaux et cinq rivières principales se jettent dans le lac Poyang, faisant du Jiangxi un foyer de vie où les poissons plongent, les oiseaux virevoltent et les pêcheurs chantent. La mer de nuages et les lueurs matinales, les arcs-en-ciel et les collines verdoyantes, le printemps et les forêts de pierres sont sur cette terre aux côtés des esprits humains depuis des milliers d'années dans le cycle de la vie.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1941006/Between_mountains_and_rivers.mp4

