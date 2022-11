CCTV+ : Rêves et drames dans la ville natale de Tang Xianzu

BEIJING, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Fuzhou, une ville de la province de Jiangxi et ville natale de Tang Xianzu (1550-1616), célèbre dramaturge de la dynastie Ming, est traditionnellement connue pour ses universitaires talentueux et sa culture profondément enracinée dans la société. Mettant à profit sa culture et ses ressources uniques, la ville a organisé ces dernières années une série d'échanges culturels sur le théâtre pour promouvoir la marque Tang Xianzu, diffuser le meilleur de la culture chinoise traditionnelle et mieux raconter les histoires de la Chine au reste du monde, mettant en valeur le charme contemporain de la « ville chinoise du théâtre ».

Dreams and Dramas in Tang Xianzu's Hometown

« L'amour qui s'est révélé ne s'éteindra jamais. Ceux qui s'aiment peuvent mourir par amour, les morts amoureux peuvent revivre. » Ce vers magnifique, tiré de la pièce de Tang Xianzu, Le Pavillon aux pivoines, est chanté depuis plus de 400 ans. Cette pièce, considérée comme un joyau de l'art théâtral mondial, est encore, à ce jour, populaire sur les scènes nationales et étrangères. « La culture est dans le sang d'une nation et est l'âme d'une ville. Fuzhou s'est attachée à faire vivre la marque culturelle des pièces de Tang Xianzu pour faire progresser la culture du théâtre. » Au cours des dernières années, la ville a accueilli divers événements culturels, y compris le festival de théâtre et le mois d'échanges internationaux de Tang Xianzu, l'excellente exposition nationale sur le répertoire d'airs d'opéra pour les voix de sopranos, l'opéra national grandiose sur la cueillette du thé, dont le titre fait référence au « parfum du thé chinois », le festival de théâtre des camélias de Jiangxi et l'exposition culturelle de Jiangxi. Fuzhou a également créé des plateformes d'échange culturel pour les cultures dramatiques nationales et étrangères, et afin de stimuler les influences des marques culturelles de Fuzhou. Depuis 2016, la Conférence internationale sur Tang Xianzu est un rassemblement annuel d'experts étudiant Tang Xianzu, qui a donné lieu à la publication d'ouvrages, tels que A History of Research on Tang Xianzu in the 20th Century et Selected Papers on Tang Xianzu in the 20th Century. Cette conférence a par ailleurs permis la production d'un large éventail de réalisations en recherche, telles que Textual Research of the Original Record of Tang Xianzu's Family Tree, Tang Xianzu in 1592 et A Textual Study of Tang Xianzu's Ancestral Home.

Après des années d'efforts et d'explorations, le festival de théâtre et le mois d'échanges internationaux de Tang Xianzu est devenu un événement phare de la culture traditionnelle chinoise et une marque attrayante d'échange culturel international pour Fuzhou et la Chine. Fuzhou fait de grands progrès dans la construction de la ville chinoise du théâtre, où apprendre, regarder, jouer, évaluer et écrire des pièces de théâtre.

