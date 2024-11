CCTV+: Aufnahme eines neuen Dialogs zwischen den globalen Zivilisationen in Liangzhu: Premiere von „Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations" - Werbevideo und Dokumentarfilm

BEIJING, 23. November 2024 /PRNewswire/ -- Austausch macht Zivilisationen bunt, und gegenseitiges Lernen lässt sie wachsen. Ein Dokumentarfilm über die kürzlich abgeschlossenen Stationen der „Belt and Road Initiative" in Portugal und Griechenland mit dem Titel „Liangzhu: A Dialogue across World Civilizations" wird in Kürze ausgestrahlt. Der Film ist eine Darstellung des kulturellen Austauschs zwischen dem Land der Götterzeichen und Inschriften von Liangzhu und dem Reich von Athena und den Navigationskompassen. Er zeigt die Popularität der Liangzhu-Kultur im Ausland und die Wertschätzung durch die lokale Jugend, die Medien sowie die kulturellen und akademischen Gemeinschaften.

Der Dokumentarfilm, der die aufregenden Momente der Veranstaltungen zeigt, könnte als Vorschau auf das bevorstehende zweite Liangzhu-Forum dienen und die Vorfreude auf eine noch glanzvollere Zukunft der menschlichen Zivilisation steigern. Außerdem werden die Geschichten und die Bedeutung hinter den Events weiter untersucht.

Diese Veranstaltung wurde vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Zhejiang, dem Amt für auswärtige Angelegenheiten der Volksregierung der Provinz Zhejiang und der Zhejiang Media Group organisiert. Sie wurde vom Overseas Center oder ZTV-World der Zhejiang Media Group veranstaltet und unter anderem von der chinesischen Botschaft in Portugal, der chinesischen Botschaft in Griechenland, der Universität Lissabon, Portugal, und der Aristoteles-Universität Thessaloniki, Griechenland, unterstützt.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2565121/2024.mp4