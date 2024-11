CCTV+ : En route pour un dialogue renouvelé entre les civilisations mondiales à Liangzhou - Première de la vidéo promotionnelle et du documentaire « Liangzhou : Un dialogue entre les civilisations du monde »

PÉKIN, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Les échanges rendent les civilisations colorées et l'apprentissage mutuel les fait prospérer. Un documentaire sur les échanges culturels lors des arrêts récemment effectués au Portugal et en Grèce dans le cadre de l'initiative « la ceinture et la route », intitulé « Liangzhou : Un dialogue entre les civilisations du monde », est sur le point d'être diffusé. Représentation des échanges culturels entre le pays des emblèmes et inscriptions divins de Liangzhou et le royaume d'Athéna et celui des boussoles de navigation, il illustre la popularité de la culture de Liangzhou à l'étranger et son appréciation par la jeunesse locale, les médias, ainsi que les communautés culturelles et universitaires.

Le documentaire, qui relate les grands moments des événements, pourrait servir d'avant-goût du deuxième forum de Liangzhou, qui se tiendra prochainement, et qui laisse présager un avenir encore plus radieux pour la civilisation humaine. Il explore également de manière plus approfondie les histoires et les significations qui se cachent derrière les événements.

Cette première a été organisée par le bureau de l'information du gouvernement populaire de la province de Zhejiang, le bureau des affaires étrangères du gouvernement populaire de la province de Zhejiang et le Zhejiang Media Group. Il a eu lieu à l'Overseas Center, ou ZTV-World, du Zhejiang Media Group et a bénéficié du soutien de l'ambassade de Chine au Portugal, de l'ambassade de Chine en Grèce, de l'université de Lisbonne au Portugal et de l'université Aristote de Thessalonique en Grèce, entre autres.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2565121/2024.mp4