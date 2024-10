CCTV+: „Chancen in China" auf der Digital Trade Expo

PEKING, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- „Opportunities in China" (Chancen in China) auf der Digital Trade Expo bietet eine detaillierte Erkundung der dritten globalen Digital Trade Expo aus der Sicht eines Journalisten aus Kasachstan, eines Förderers der chinesisch-afrikanischen Freundschaft aus Simbabwe, eines Unternehmers der zweiten Generation aus Thailand und eines promovierten Forschers in der Musikindustrie für neue Medien aus Großbritannien.

Die Geschichte unterstreicht die hochwertige Entwicklung des Privatsektors in Zhejiang und den Reichtum an Möglichkeiten, die China der Welt eröffnet hat.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2541437/Opportunities_in_China.mp4