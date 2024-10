CCTV+ : "Opportunities in China" à la Digital Trade Expo

BEIJING, le 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- "Opportunities in China "at the Digital Trade Expo propose une exploration détaillée de la troisième exposition mondiale du commerce numérique, à travers les perspectives d'un journaliste du Kazakhstan, d'un promoteur de l'amitié sino-africaine du Zimbabwe, d'un entrepreneur de deuxième génération de Thaïlande et d'un chercheur de doctorat dans l'industrie de la musique des nouveaux médias du Royaume-Uni.

L'article met en lumière le développement de haute qualité du secteur privé du Zhejiang et la richesse des opportunités que la Chine a offertes au monde.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2541437/Opportunities_in_China.mp4