CCTV+: governo de Macau e CMG começam nova rodada de cooperação

BEIJING, 16 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O governo da Região Administrativa Especial (SAR) de Macau e o China Media Group (CMG) lançaram uma nova rodada de cooperação na segunda-feira.

Quatro shows foram apresentados na cerimônia de lançamento, mostrando iguarias, turismo, fotografia aérea e a área urbana histórica de Macau utilizando as tecnologias 5G, 4K, 8K e IA do CMG.

Macao Government, CMG Start New Round of Cooperation

No mesmo dia, também foi assinado on-line um acordo envolvendo o canal esportivo do CMG, para que as pessoas de Macau possam continuar assistindo aos programas.

Os dois lados também lançaram uma lista de cooperação para melhorar ainda mais a colaboração na realização de eventos esportivos e a autorização de recursos de competição.

O documento sobre a rodada anterior de cooperação foi assinado em 2019 para marcar o aniversário de 20 anos do retorno de Macau à pátria e, desde então, rendeu resultados positivos.

Link: https://youtu.be/xD0zQQ1rdag

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=xD0zQQ1rdag

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+