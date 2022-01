CCTV+ : Le président Xi envoie une lettre de félicitations au Forum du CMG

Soulignant que le thème du forum est « Together for a High-tech Winter Olympics » (Ensemble pour des JO d'hiver high-tech), le président Xi a exprimé l'espoir que les participants au forum mettent en commun leur savoir à travers des discussions et échangent sur leurs points de vue afin de contribuer à montrer la beauté unique des sports d'hiver d'une manière plus exceptionnelle, de promouvoir l'esprit olympique et de mettre en avant les progrès des sports d'hiver olympiques.

Lien : https://youtu.be/-nqyu3fSm7g

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=-nqyu3fSm7g

SOURCE CCTV+