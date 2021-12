CCTV+ : Ligne ferroviaire Chine-Europe

La pandémie de COVID-19 continue de se propager dans le monde entier et pose de grands défis à la reprise de l'économie mondiale. Les liens économiques et commerciaux mondiaux ont connu une légère hausse par rapport à la tendance baissière, grâce à l'exploitation régulière des trains de marchandises Chine-Europe pendant l'épidémie mondiale.

Le PIB de la province du Jiangxi, dans l'est de la Chine, s'élevait à 1170 milliards de yuans (environ 168 milliards de dollars américains), se classant au huitième rang dans l'ensemble du pays, selon les statistiques. Pendant ce temps, la croissance de son commerce extérieur au cours de cette période s'est classée au premier rang en Chine.

Afin de promouvoir le fonctionnement normal du train de marchandises Jiangxi-Europe et du transport combiné ferroviaire-maritime, la province a mis en place un mécanisme d'expédition rapide pour la distribution des principales entreprises commerciales et logistiques.

Actuellement, les autorités compétentes en Chine intensifient leurs efforts pour promouvoir la coopération entre les zones pilotes globales pour le commerce électronique transfrontalier en Chine et les zones de coopération économique et commerciale au niveau national à l'étranger, afin de relier tous les liens dans l'importation et l'exportation du commerce électronique transfrontalier.

Le train de marchandises Chine-Europe pour le commerce électronique transfrontalier de la ville de Ganzhou, dans la province du Jiangxi à l'est de la Chine, jusqu'à Budapest est entré en service. On s'attend à ce qu'il y ait 100 trains de marchandises Chine-Europe à destination et en provenance des deux villes au cours des trois années allant de 2021 à 2023.

Statistiquement, le temps total de dédouanement des marchandises importées et exportées dans le Jiangxi est respectivement de 2,6 heures et de 3,2 heures plus rapides que la moyenne nationale, ce qui a permis de garantir les performances de livraison des entreprises. Au premier semestre de 2021, le volume du commerce extérieur du Jiangxi a augmenté de 25,8 %, occupant la première place en Chine, et la croissance de ses exportations s'est classée au premier rang en Chine pendant quatre mois consécutifs.

