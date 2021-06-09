CCTV+: Пэн Лиюань призывает направить усилия на профилактику и лечение СПИДа и туберкулеза
Jun 09, 2021, 09:16 ET
ПЕКИН, 9 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- В понедельник г-жа Пэн Лиюань (Peng Liyuan), жена председателя КНР Си Цзиньпина и Посол доброй воли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, выступила по видеосвязи на открытии совещания ВОЗ на тему «Искоренение смертности от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных: увеличение темпов».
Г-жа Пэн заявила, что в последние годы, благодаря согласованным усилиям международного сообщества, повсеместная борьба со СПИДом и туберкулезом достигла выдающихся результатов.
По ее словам, двигаясь шаг за шагом, Китай создал механизм сотрудничества между учреждениями, ответственными за профилактику и лечение СПИДа и туберкулеза. Она также сообщила, что систематически контролируемая заболеваемость СПИДом в Китае поддерживается на низком эпидемическом уровне, и за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом и смертность от него снизились более чем на 40 и 70 процентов соответственно.
Она подчеркнула, что эти достижения стали возможны благодаря значительному вниманию, уделяемому китайским правительством, неослабным усилиям медицинского персонала и стараниям добровольцев.
Г-жа Пэн поделилась с участниками трогательными историями, которые она наблюдала в ходе этого процесса.
Основные инфекционные заболевания относятся к числу общих проблем, стоящих перед человечеством, и все люди желают покончить с угрозами СПИДа и туберкулеза, заявила г-жа Пэн.
Она также отметила, что пандемия COVID-19 создает дополнительные проблемы для профилактики и лечения СПИДА и туберкулеза. Выступающая призвала международное сообщество объединить усилия для защиты жизни людей и продвижения вперед.
Кроме того, она обратилась с призывом к людям из всех слоев общества объединиться и принять меры для повышения эффективности профилактики и лечения СПИДа и туберкулеза, а также приложить усилия к созданию всемирного сообщества здравоохранения в интересах всех людей.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk
SOURCE CCTV+
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