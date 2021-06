CCTV+ : Peng Liyuan appelle à des efforts mondiaux en matière de prévention et de traitement du sida et de la tuberculose

Mme Peng a déclaré que grâce aux efforts conjoints de la communauté internationale, la prévention et le traitement du sida et de la tuberculose au niveau mondial ont obtenu des résultats remarquables ces dernières années.

La Chine a, étape par étape, établi un mécanisme de coopération entre les institutions de prévention et de traitement de la tuberculose et du sida, a déclaré Mme Peng. Elle a déclaré que la Chine a régulièrement maintenu le SIDA à un niveau épidémique faible, et que le taux d'incidence et le taux de mortalité de la tuberculose ont respectivement chuté de plus de 40 pour cent et 70 pour cent au cours des 20 dernières années.

Ces réalisations ont bénéficié de la grande attention du gouvernement chinois, des efforts incessants du personnel médical et des efforts des bénévoles, a-t-elle déclaré.

Peng a partagé avec les participants des histoires touchantes dont elle a été témoin au cours de ce processus.

Mme Peng a déclaré que les grandes maladies infectieuses sont des défis communs auxquels l'humanité est confrontée, et que la volonté commune de la population est d'éliminer la menace du sida et de la tuberculose.

Mme Peng a constaté que la COVID-19 a engendré de nouveaux défis en matière de prévention et de traitement du sida et de la tuberculose. Elle a appelé la communauté internationale à unir ses efforts pour protéger les vies et aller de l'avant.

Elle a également appelé les personnes de tous horizons à se donner la main pour améliorer la prévention et le traitement du SIDA et de la tuberculose, et s'efforce de bâtir une communauté mondiale de la santé pour tous.

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=N7EingDo1rk

SOURCE CCTV+