CCTV+: Си Цзиньпин пропагандирует уважение к учителям, высоко оценивая образование

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CCTV+

Sep 13, 2021, 05:08 ET

ПЕКИН, 13 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин выступает за то, чтобы все китайское общество уважало учителей и ценило образование. 

Его теплые отношения с работниками образования имеют долгую историю. 

Xi advocates respecting teachers, valuing education
Xi advocates respecting teachers, valuing education

Во время своих посещений школ и университетов в последние годы товарищ Си приветливо общался с многими преподавателями и признавал их вклад в социальное развитие Китая. 

В 2016 году он посетил Пекинскую школу Bayi, где обучался в начальных и младших классах, и выразил свою признательность преподавателям страны за их усердие и целеустремленность. 

«Пользуясь этой возможностью, я хотел передать бы самый пламенный привет всем учителям и работникам образования по всей стране», — заявил Си Цзиньпин много лет назад во время посещения пекинской школы Bayi, где он обучался в начальных и младших классах средней школы. 

Си Цзиньпин побеседовал с многими учителями этой школы, уже вышедшими на пенсию, которые были свидетелями его развития в процессе учебы. 

В мае 2018 года Си Цзиньпин посетил Пекинский университет, где призвал к активизации усилий по превращению университетов страны в высшие учебные заведения мирового класса с китайскими особенностями. 

Председательствуя на проходившем в Пекине в марте 2019 года симпозиуме для преподавателей идеологической и политической теории, Си Цзиньпин обратил особое внимание на усилия по реализации образовательной политики партии и повышению ее эффективности посредством образования с мыслью о социализме с китайскими особенностями для новой эры. 

В ходе своей инспекционной поездки в Университет Цинхуа в апреле этого года Си Цзиньпин побеседовал со студентами вуза и призвал китайскую молодежь выполнить свои исторические обязанности в стремлении к национальному возрождению. 

Он также поблагодарил исследователей и преподавателей за их вклад в академическую работу и призвал молодых преподавателей продолжать добиваться прорывов в своих областях обучения. 

Ссылка: https://youtu.be/bjrsjGt0Cb0

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=bjrsjGt0Cb0

 

 

SOURCE CCTV+

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