CCTV+: Xi defende o respeito aos professores e a valorização da educação

Em suas visitas a escolas e universidades nos últimos anos, Xi saudou muitos educadores e reconheceu suas contribuições para o desenvolvimento social chinês.

Em 2016, ele visitou a escola Beijing Bayi, onde passou seus anos do ensino fundamental e médio, e expressou seu agradecimento aos educadores do país por sua diligência e comprometimento.

"Gostaria de aproveitar esta oportunidade para estender grandes saudações do festival a todos os professores e profissionais da educação de todo o país", disse Xi anos atrás ao visitar a escola Beijing Bayi, onde passou seus anos do ensino fundamental e médio.

Xi conversou com muitos professores aposentados da escola que testemunharam o desenvolvimento de Xi durante seu tempo como aluno.

Xi visitou a Universidade de Peking em maio de 2018 e pediu mais esforços para transformar as universidades do país em instituições de classe mundial com características chinesas.

Ao presidir um simpósio em Beijing para professores de teoria ideológica e política, em março de 2019, Xi enfatizou a necessidade de esforços para implementar a política de educação do Partido Comunista Chinês e promover a virtude por meio da educação, com o pensamento sobre o socialismo com características chinesas para uma nova era.

Em sua inspeção na Universidade de Tsinghua em abril deste ano, Xi conversou com alunos da universidade e incentivou os jovens chineses a assumir suas responsabilidades históricas e se empenhar pelo rejuvenescimento nacional.

Ele também agradeceu aos pesquisadores e professores por suas contribuições acadêmicas e incentivou os jovens docentes a continuar a fazer descobertas em suas áreas de estudo.

Link: https://youtu.be/bjrsjGt0Cb0

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=bjrsjGt0Cb0

FONTE CCTV+

