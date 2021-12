CCTV+ : Théâtre antique de Leping

Le théâtre antique de l'eau suit l'établissement traditionnel du théâtre antique à Leping et est un grand bâtiment en bois. Il se compose de deux cours et est divisé en deux zones fonctionnelles : le centre de représentation et la salle d'exposition. Le centre de représentation est composé de la scène ancienne et élégante et du pont d'observation, des bateaux anciens et du pavillon du pont, ainsi que de la salle principale et d'une chambre. La salle d'exposition, quant à elle, est établie sur un quadrilatère derrière l'axe central du théâtre antique. Avec un motif traditionnel et simple, toute la structure est clairsemée à l'avant et dense à l'arrière, basse à l'avant et haute à l'arrière. Le théâtre dispose d'une scène à double face, qui peut servir pour des activités artistiques telles que le festival de tourisme rural et le concert d'automne.