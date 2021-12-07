CCTV+: Ученые: социалистическая демократия Китая ориентирована на улучшение жизни людей

Профессор Школы марксизма при Даляньском технологическом университете Роланд Боэр (Roland Boer) отметил, что среди демократических форм должно существовать относительное превосходство, поэтому необходимо выбирать такую демократическую форму, которая наилучшим образом соответствовала бы условиям конкретного места.

«Социалистическая демократия является более подлинной и превосходной формой демократии, и отрадно видеть, что Китай находится в процессе глобального возрождения демократии для социализма, поскольку социализм, разумеется, гораздо более демократичен по сравнению с капитализмом», — заявил он.

«В Китае существует политическая система, определяемая реальными результатами, представляющими собой улучшение реальной жизни людей, а не по форме или процессам. Потому что это социалистическая страна. Китайская экономика может находиться под управлением народа, что исключается при капиталистической системе, где экономика управляется частной собственностью», — заявил ученый Джон Росс (John Ross), бывший директор Департамента экономической и деловой политики в Лондоне.

Многие ученые подчеркивали, что существует множество способов достижения демократии, но все они нацелены на реализацию общих ценностей всего человечества и продвижение демократии вперед. Таким образом, не следует внедрять демократию западного образца во все политические системы, поскольку универсальных стандартов демократии не существует.

Ссылка: https://youtu.be/_iUorF_z3pQ

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=_iUorF_z3pQ

Related Links

www.cctvplus.com



SOURCE CCTV+