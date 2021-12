CCTV+: a democracia socialista da China se concentra na melhoria da vida das pessoas: segundo acadêmicos

Roland Boer, professor da Faculdade de Marxismo da Dalian University of Technology, ressaltou que deve haver superioridade relativa entre as formas democráticas, então, é necessário escolher uma forma democrática que melhor se adapte às condições de um determinado lugar.

"A democracia socialista é uma forma mais genuína e superior de democracia, e é muito animador ver que a China está no processo de recuperação global da democracia para o socialismo, porque o socialismo é, claro, muito mais democrático do que o capitalismo", disse ele.

"A China tem um sistema político determinado por resultados reais que são as melhorias na vida real das pessoas, não por forma ou processos; porque é um país socialista. A economia da China pode ser colocada sob controle pelo povo, o qual é excluído pelo sistema capitalista do controle da economia pela propriedade privada", declarou o acadêmico John Ross, ex-diretor do departamento de política econômica e de negócios do departamento de Londres.

Muitos acadêmicos enfatizaram que há muitas maneiras de alcançar a democracia, mas todos elas têm como objetivo realizar os valores comuns de toda a humanidade e fazer a democracia avançar. Portanto, a democracia ocidental não deve ser incorporada a todos os sistemas políticos, uma vez que não existem padrões universais para a democracia.

Link: https://youtu.be/_iUorF_z3pQ

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=_iUorF_z3pQ

FONTE CCTV+

Related Links

www.cctvplus.com



SOURCE CCTV+