CCTV+: jak twierdzą uczeni, chińska demokracja socjalistyczna zwraca uwagę na poprawę życia ludzi

Roland Boer, profesor Szkoły Marksizmu na Politechnice Dalian, zwrócił uwagę, że wśród form demokratycznych musi istnieć względna wyższość, dlatego należy wybrać taką postać demokracji, która najlepiej odpowiada warunkom danego miejsca.

„Demokracja socjalistyczna jest bardziej autentyczną i doskonalszą formą demokracji i niezwykle miło jest widzieć, że Chiny są w trakcie światowego procesu odzyskiwania demokracji dla socjalizmu, albowiem socjalizm jest bez wątpienia o wiele bardziej demokratyczny niż kapitalizm" – powiedział.

„Chiny dysponują systemem politycznym ukierunkowanym na realne rezultaty, czyli poprawę w prawdziwym życiu ludzi, a nie na formę czy procesy władzy. Jest to bowiem kraj socjalistyczny. Gospodarka Chin może zostać objęta rządami ludu, co jest wykluczone przez kapitalistyczny system władania gospodarką przez własność prywatną" – powiedział uczony John Ross, były dyrektor Departamentu Polityki Gospodarczej i Biznesowej w Londynie.

Zdaniem wielu uczonych demokrację można osiągnąć na wiele sposobów, jednak wszystkie one zmierzają do realizacji wspólnych wartości całej ludzkości i sprawiają, że demokracja postępuje naprzód. Dlatego też zachodnia demokracja nie powinna być wprowadzana do wszystkich systemów politycznych, ponieważ nie istnieją uniwersalne standardy dla demokracji.

Link: https://youtu.be/_iUorF_z3pQ

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=_iUorF_z3pQ

Related Links

www.cctvplus.com



SOURCE CCTV+