CCTV+: Xi: China está pronta para promover desenvolvimento global mais robusto, ecológico e saudável

De acordo com Xi, o abismo de desenvolvimento entre o norte e o sul está aumentando, e o mundo entrou em um novo período de turbulência e mudanças. O presidente acrescentou ainda que a promoção do desenvolvimento global se tornou um importante assunto a ser abordado pela humanidade.

Portanto, a China propôs a Iniciativa de Desenvolvimento Global. O presidente chinês afirmou que a China está pronta para fazer esforços conjuntos com países do mundo todo para seguir uma abordagem centrada nas pessoas, manter-se comprometida com os benefícios para todos e priorizar o desenvolvimento conforme a agenda internacional.

Ele enfatizou a prontidão da China para trabalhar com outros países na promoção do desenvolvimento orientado para a inovação e da harmonia entre os humanos e a natureza, acelerando a implementação da Agenda de 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e buscando um desenvolvimento global mais robusto, ecológico e saudável.

A Iniciativa de Desenvolvimento Global foi apresentada pelo presidente chinês em setembro do ano passado no debate geral da 76ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O fórum, denominado Think Tank e Fórum de Imprensa "Desenvolvimento Global: Missão Comum e Contribuições", foi realizado pelo Gabinete de Informações do Conselho de Estado, co-organizado pela Academia Chinesa de Ciências Sociais, pelo Centro de Pesquisa em Desenvolvimento do Conselho de Estado e pelo China Media Group.

Link: https://youtu.be/wCor-gxxSn8

FONTE CCTV+

