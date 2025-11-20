CCTV4 : Première de l'étiquette chinoise et des cérémonies : Comprendre la Chine à travers le prisme de Li

BEIJING, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Qu'y a-t-il au cœur de l'esprit chinois ? Le programme culturel phare de China Media Group pour 2025, Chinese Etiquette & Ceremonies, cherche à répondre à cette question en un seul mot : Li - concept traditionnel d'étiquette et de bienséance rituelle.

CCTV4: Premiere of Chinese Etiquette & Ceremonies: Understanding China Through the Lens of Li

Chinese Etiquette & Ceremonies sera diffusé en avant-première le 21 novembre à 22h30 sur CCTV-1 (Comprehensive Channel), suivi d'une diffusion internationale plus large sur CCTV-4 (Chinese International Channel) à partir du 22 novembre à 19h45. Cette série inédite invite les téléspectateurs à un voyage à travers 5 000 ans de civilisation chinoise pour en explorer les fondements culturels.

Cette série de 11 épisodes examine comment Li a façonné la culture personnelle, les valeurs familiales et les normes sociales tout au long de l'histoire. Il offre un aperçu approfondi des origines, de l'évolution et de la pertinence actuelle des traditions rituelles et musicales de la Chine. Visuellement et conceptuellement ambitieuse, l'émission mêle des séquences interactives en studio et des documentaires immersifs sur le terrain. Les technologies de pointe, notamment les décors virtuels à LED, les effets Visual Jockey en temps réel et les interactions audiovisuelles pilotées par TouchDesigner, offrent une expérience de visionnage riche et immersive qui donne vie à l'héritage antique.

Près de 50 invités de renom - universitaires, artistes et personnalités du cinéma et de la télévision - apportent leur point de vue, faisant de cette série un véritable événement culturel. Cette grande exploration de la culture rituelle chinoise - décodant l'ADN comportemental du peuple chinois et célébrant l'héritage durable de Li - commence le soir du 21 novembre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2828290/CCTV4.jpg