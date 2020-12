CD&R crée un leader mondial de la communication médicale

Huntsworth acquiert Nucleus Global

LONDRES et NEW YORK, 12 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Huntsworth, une société du portefeuille de Clayton, Dubilier & Rice, a mené à terme l'acquisition précédemment annoncée de Nucleus Global, créant ainsi un leader mondial dans le domaine des communications médicales. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

L'association avec Nucleus fait de Huntsworth une plate-forme de commercialisation pharmaceutique de premier plan, offrant une suite de services d'affaires médicales, d'accès au marché et de marketing aux grandes et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques tout au long du cycle de vie des médicaments.

Les fonds CD&R ont effectué un investissement initial dans Huntsworth en mai 2020, s'appuyant sur la longue expérience de CD&R en matière d'investissement dans les entreprises de santé.

À propos de Huntsworth

Huntsworth est une plate-forme de commercialisation pharmaceutique de premier plan, qui offre une série de services d'affaires médicales, d'accès au marché et de marketing aux grandes et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Elle dispose également d'un groupe de communication plus restreint, qui fournit une gamme de services de communication et de conseil. Huntsworth, dont le siège social est à Londres, possède 46 bureaux dans une vingtaine de pays et emploie environ 2 000 personnes. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.huntsworth.com/.

À propos de Nucleus

Nucleus Global est un groupe de communication médicale de premier plan, qui fournit une stratégie de communication, la planification des publications, l'engagement des experts et des patients, la gestion des événements scientifiques, l'éducation médicale, les communications internes, la formation et le soutien clinique aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Nucleus a son siège à Londres et opère à travers 14 bureaux et 800 employés aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nucleus-global.com/.

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Fondée en 1978, Clayton, Dubilier & Rice est une société d'investissement privée dont la stratégie est fondée sur l'amélioration de la valeur des entreprises en portefeuille en soutenant la croissance à long terme, la productivité, l'efficacité du capital et les mesures stratégiques connexes. Depuis sa création, CD&R a géré l'investissement de plus de 30 milliards de dollars dans 95 entreprises pour une valeur totale de transaction de plus de 150 milliards de dollars. Le cabinet a des bureaux à New York et à Londres.. Pour plus d'informations, visitez le site www.cdr-inc.com.

SOURCE Clayton, Dubilier & Rice