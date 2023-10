CDF Corporation étend sa présence en Europe grâce à l'acquisition d'un nouvel équipement de doublage de conteneurs vrac intermédiaire en Allemagne

PLYMOUTH, Massachusetts, 10 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son engagement envers la transition mondiale vers une économie circulaire, CDF Corporation est heureuse d'annoncer le lancement d'une toute nouvelle ligne de production de doublures pour conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) Form-Fit. Cette ligne sera stratégiquement installée dans les nouvelles installations de pointe de J. Natzan Kunststoffverarbeitung GmbH & Co KG à Lienen, en Allemagne. Natzan, une entreprise familiale fondée en 1989 et reconnue pour son expertise dans les emballages en plastique et les solutions de thermoscellage sur mesure, s'associera à CDF dans ce projet. CDF et Natzan collaborent depuis six ans, démontrant ainsi leur vision partagée et leur engagement mutuel à proposer des innovations exceptionnelles et adaptées dans le domaine de l'emballage souple. Cet investissement, qui devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin de 2023, met en évidence la détermination de CDF à étendre ses offres de produits et de services dans le domaine de l'emballage souple, marquant ainsi sa deuxième expansion européenne notable depuis l'intégration de Quadpak AB dans l'alliance CDF en 2013.

L'usine de Lienen se concentrera sur la fabrication de doublures multicouches de type « Form-Fit » et « pillow » spécialement conçues pour l'industrie des grands récipients pour vrac. Principalement destinées aux fabricants de produits liquides à très visqueux, cette initiative offre des solutions d'emballage en vrac respectueuses de l'environnement et économiques pour des volumes allant de 220 à 1 500 litres. Grâce à cette nouvelle ligne de production, CDF s'engage à :

Fournir des produits durables éprouvés : CDF demeure résolue à offrir des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement qui favorisent la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

: CDF demeure résolue à offrir des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement qui favorisent la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Réduire les délais : l'expansion des installations de production permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité globale.

: l'expansion des installations de production permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité globale. Améliorer le service à la clientèle à l'échelle mondiale : l'engagement de CDF envers la prestation d'un service de qualité supérieure s'étend à l'échelle mondiale, garantissant aux clients un soutien de premier ordre et l'accès à des solutions d'emballage durables.

« Depuis plus d'un demi-siècle, CDF propose des produits innovants qui permettent non seulement aux entreprises de réaliser des économies, mais aussi de minimiser leur empreinte écologique par rapport à d'autres solutions d'emballage », a déclaré Joseph Sullivan. « Notre engagement inébranlable envers les principes de réduction, de réutilisation et de recyclage constitue la base de notre engagement envers l'emballage respectueux de l'environnement. L'objectif du futur site de Lienen, en Allemagne, est d'aider les entreprises à répondre à la révolution durable dans le domaine de l'emballage en adoptant les principes des 3R. »

L'expansion de CDF en Europe s'accorde parfaitement avec les tendances du marché, illustrant la réponse positive du marché aux entreprises internationales axées sur la durabilité environnementale. Selon les données récentes d'une étude de 2023, il a été constaté que 71 % des jeunes consommateurs sélectionnent délibérément des produits en tenant compte de la durabilité de leur emballage.

« Avec l'introduction de notre nouvelle ligne Form-Fit », a déclaré M. Sullivan, « nous sommes résolus à élargir notre portefeuille de produits, qui comprend déjà le bag-in-box Cheertainer® de Quadpak AB, ainsi que nos doublures Form-Fit et pillow pour les conteneurs IBC. Ceci renforce notre engagement envers la gestion environnementale. »

À propos d'CDF Corporation : Reconnue comme une entreprise axée sur la Mindful Packaging®, CDF Corporation s'affirme en tant que joueur mondial de premier plan, possédant une expertise inégalée dans la conception et la fabrication de doublures qui sont en accord avec le principe universel de « réduire, réutiliser et recycler ». La société excelle dans des domaines tels que le formage sous vide par emboutissage, le moulage par soufflage et le thermoscellage, et elle offre une gamme complète de produits allant de 1 litre à 1 000 litres. CDF maintient un engagement inébranlable envers la qualité grâce à ses installations certifiées ISO et SQF, illustrant avec fierté son excellence dans le domaine de l'emballage.

SOURCE CDF Corporation