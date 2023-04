CDF Corporation stellt IBC-Liner auf der interpack 2023 in Düsseldorf aus

PLYMOUTH, Massachusetts, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Die CDF Corporation, ein weltweit führender Anbieter von flexiblen Verpackungen, wird auf der interpack 2023 in Düsseldorf im US-Pavillon in Halle 15 an Stand C38-3 ihre Intermediate-Bulk-Container-Lösungen vorstellen.

Die interpack 2023 findet vom 4. bis zum 10. Mai auf der Messe Düsseldorf statt. Auf der interpack treffen sich alle drei Jahre die wichtigsten Akteure der Branche in Düsseldorf. Die interpack-Allianz dehnt ihre Reichweite auf weitere spannende und dynamische Absatzregionen auf internationaler Ebene aus.

Die CDF Corporation wird vertreten durch Hein Haerinck, Leiter für Vertrieb und Geschäftsentwicklung in EMEA und APAC, Ovidiu Ursan, Leiter für Vertrieb und Geschäftsentwicklung Osteuropa, und Jay Waltz, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing.

Die IBC-Form-Fit-Liner-Bags von CDF sind so konzipiert, dass sie die absolute Reinheit Ihrer Flüssigkeitsanwendungen gewährleisten und gleichzeitig ein Höchstmaß an Qualität und Haltbarkeit bieten. Wir entwerfen und fertigen Verpackungslösungen für Intermediate Bulk Container (IBC), die Ihren spezifischen Produktanforderungen entsprechen, und passen sie an jeden IBC-Behälter an. Wir bieten eine Vielzahl von Halterungen und Folien an, um die Integrität Ihres Produkts zu gewährleisten und die Effizienz zu verbessern.

Der Air-Assist® bietet die gleichen Vorteile wie der Form-Fit, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer Luftblase zur besseren Produktabgabe. Das Air-Assist-Design wurde für zähflüssige Produkte entwickelt und ermöglicht ein einfaches Dosieren des Produkts bei gleichzeitig verbesserter Evakuierung. Wenn sich die Luftblase ausdehnt, drückt die Luft gegen den Form-Fit-Liner und unterstützt so die Entleerung des Produkts aus dem unteren Teil, was zu einer besseren Entleerung des Produkts und weniger Produktrückständen im Liner führt. Das System ist für die freihändige Dosierung konzipiert. Sobald der Luftregler angebracht ist, kann der Benutzer gehen.

CDF hat die Bag-in-Box-Verpackung mit dem Cheertainer-Formschlussdesign revolutioniert. Unser einzigartiges Design verlängert die Haltbarkeitsdauer des Produkts, maximiert die Produktentleerung und konserviert das Produkt im Inneren. Unsere Beutel reichen von 4 L (0,26 Gallonen) bis 25 L (6,6 Gallonen) und bieten verschiedene Folienoptionen und Dosiervorrichtungen. Wir setzen unser Fachwissen in den Bereichen Design und Herstellung in die Praxis um und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Wir bieten technische Unterstützung bei der Integration der Bag-in-Box-Lösung in Ihre Produktion, einschließlich Abfülloptionen und Zubehör

Informationen zur CDF Corporation

Die CDF Corporation ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das ein breites und tiefes Fachwissen nutzt, um qualitativ hochwertige Verpackungssysteme zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. CDF zeichnet sich in drei wichtigen Verpackungsbereichen aus: Tiefzieh-Vakuumformung, Blasformen und Heißsiegeln. CDF stellt in seinen ISO- und SQF-zertifizierten Anlagen Produkte in Größen von 1 Liter bis 1.000 Liter her. Die Produkte von CDF decken eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen ab, unter anderem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Chemie- und Kosmetikindustrie.

