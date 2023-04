CDF Corporation espone i liner IBC all'interpack 2023 di Düsseldorf

PLYMOUTH, Massachusetts, 3 aprile 2023 /PRNewswire/ -- CDF Corporation, leader mondiale nel settore del packaging flessibile, esporrà la propria linea di soluzioni Intermediate Bulk Container nello US Pavilion, Padiglione 15, stand C38-3 alla interpack 2023 di Düsseldorf.

Interpack 2023 si terrà dal 4 al 10 maggio presso la Messe Düsseldorf a Düsseldorf, in Germania. Interpack riunisce ogni tre anni a Düsseldorf, in Germania, i principali operatori del settore. L'alleanza interpack estende la sua portata ad altre regioni di vendita interessanti e dinamiche a livello internazionale.

A rappresentare CDF Corporation saranno presenti Hein Haerinck, Director, Sales & Business Development EMEA & APAC, Ovidiu Ursan, Manager, Sales & Business Development Eastern Europe e Jay Waltz, Vice President, Sales & Marketing.

I sacchi IBC Form-Fit di CDF sono progettati per garantire l'assoluta purezza delle applicazioni liquide, offrendo i più alti livelli di qualità e durata. Progettiamo e produciamo soluzioni di packaging per Intermediate Bulk Container in base alle specifiche esigenze di prodotto e le personalizziamo per qualsiasi contenitore IBC. Offriamo un'ampia gamma di opzioni di montaggio e di pellicole per garantire l'integrità del prodotto e migliorare l'efficienza.

L'Air-Assist® è stato progettato con gli stessi vantaggi del Form-Fit, ma con l'aggiunta di una camera d'aria per migliorare l'erogazione del prodotto. Progettato per prodotti viscosi, il design Air-Assist consente di erogare facilmente il prodotto migliorando lo svuotamento. Quando la camera d'aria si gonfia, l'aria spinge contro il liner Form-Fit, favorendo l'evacuazione del prodotto dall'alloggiamento inferiore, con una migliore erogazione del prodotto e una minore quantità di prodotto residuo nel liner. Progettato per l'erogazione a mani libere, una volta collegato il regolatore d'aria, l'operatore può allontanarsi.

CDF ha rivoluzionato il packaging bag-in-box con il nostro design form-fit Cheertainer. Il nostro design unico prolunga la durata di conservazione del prodotto, massimizzandone l'erogazione e la sua conservazione all'interno del contenitore. I nostri sacchi vanno da 4L (0,26 galloni) a 25L (6,6 galloni), offrendo diverse opzioni di pellicola e allestimenti di erogazione. Mettendo in pratica la nostra esperienza di progettazione e produzione, lavoriamo a stretto contatto con i clienti creando soluzioni personalizzabili. Offriamo supporto ingegneristico per integrare la soluzione bag-in-box nella vostra produzione, comprese le opzioni di riempimento e le attrezzature.

Informazioni su CDF Corporation

CDF Corporation è un'azienda globale che utilizza un'ampia e profonda base di conoscenze per creare sistemi di imballaggio di alta qualità su misura per le esigenze dei propri clienti. CDF eccelle in tre aree chiave del packaging: formatura sottovuoto a stampaggio profondo, soffiatura e sigillatura a calore. CDF produce prodotti di dimensioni che vanno da 1 a 1.000 litri nei suoi stabilimenti certificati ISO e SQF. I prodotti CDF soddisfano una varietà di mercati e applicazioni, tra cui l'industria alimentare e delle bevande, il settore chimico e quello cosmetico.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1850761/CDF_v1_Logo.jpg

