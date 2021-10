CDPQ Infra publica un aviso al mercado para uno de los mayores proyectos de transporte público

-CDPQ Infra, una filial de Caisse de dépôt et placement du Québec, publica un aviso al mercado para uno de los mayores proyectos de transporte público de Norteamérica

MONTRÉAL, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- CDPQ Infra, una filial de Caisse de dépôt et placement du Québec, ha publicado recientemente un anuncio al mercado para su proyecto Réseau express métropolitain de l'Est (REM de l'Est), que se encuentra actualmente en fase de consulta y planificación detallada y cuyas obras de construcción se prevé que comiencen en 2023. CDPQ Infra se encarga de la planificación, financiación, construcción y explotación de proyectos de infraestructuras en Québec y en el extranjero.

Una primera fase en construcción - 67 km y 26 estaciones