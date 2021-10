CDPQ Infra, una subsidiaria de Caisse de dépôt et placement du Québec, publica un aviso en el mercado para uno de los proyectos de transporte público más importante de Norteamérica

MONTREAL, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- CDPQ Infra, una subsidiaria de Caisse de dépôt et placement du Québec, publicó recientemente un aviso al mercado de su proyecto Réseau express métropolitain de l'Est (REM de l'Est), que actualmente se encuentra en la etapa de consulta y planificación detallada y cuya construcción comenzará en 2023. CDPQ Infra es responsable de la planificación, financiación, construcción y operación de proyectos de infraestructura en Quebec y el extranjero.

Una primera fase en construcción: 67 km y 26 estaciones