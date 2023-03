CEAT FAZ PARCERIA COM A CNH INDUSTRIAL PARA FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOSPARA PNEUS RADIAIS AGRÍCOLAS

A CEAT Specialty (uma divisão da CEAT Tires) firmou um acordo com a CNH Industrial para fornecer pneus radiais agrícolas para suas máquinas que estão sendo produzidas no Brasil e na Argentina.

MUMBAI, Índia, 16 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A CEAT tem o orgulho de anunciar que os pneus radiais CEAT Farmax estão sendo instalados nos tratores Case IH e New Holland.

O acordo foi fechado após várias rodadas de avaliação e auditorias pelo fabricante original do equipamento (OEM) da fábrica de pneus radiais da CEAT em Mumbai e após vários testes feitos em pneus em vários parâmetros.

"Sempre estivemos confiamos na qualidade de nossos pneus radiais agrícolas desde que os introduzimos ao mundo em 2017. Investimos em tecnologias de primeira linha e nas melhores pessoas para projetar nossos produtos. Esta parceria com a CNH Industrial dá ainda mais credibilidade a isso. Esperamos ser um parceiro de longo prazo para eles e queremos ajudar os agricultores a aumentar sua produtividade", disse Amit Tolani, CEO da CEAT Specialty.

Sobre a CEAT

A CEAT foi fundada em 1924 em Turim, Itália. Atualmente, ela é uma das principais fabricantes de pneus da Índia e os pneus da CEAT são vendidos em mais de 115 países em todo o mundo.

A marca veio para a Índia em 1958 e, posteriormente, tornou-se parte da RPG Group. A RPG está entre as principais casas de negócios da Índia, com um faturamento em grupo de US$ 3,6 bilhões.

No segmento de especialidades, a CEAT fabrica pneus agrícolas, de mineração e terraplenagem, industriais e para equipamentos de construção, além de pneus off-road de aplicações especiais. Para mais informações, acesse https://www.ceatspecialty.com

