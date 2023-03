CEAT S'ASSOCIE À CNH INDUSTRIAL POUR LE MONTAGE DE PNEUS AGRICOLES RADIAUX

CEAT Specialty (une branche de CEAT Tires) a conclu un accord avec CNH Industrial pour l'approvisionnement en pneus agricoles radiaux pour leurs machines produites au Brésil et en Argentine.

MUMBAI, Inde, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- CEAT est fier d'annoncer que des pneus radiaux CEAT Farmax seront montés sur les tracteurs Case IH et New Holland.

L'accord a été conclu après plusieurs séries d'évaluations et d'audits réalisés par l'équipementier de l'usine radiale de Mumbai et après de multiples essais effectués sur les pneus concernant divers paramètres.

« Nous avons toujours eu confiance dans la qualité de nos produits agricoles depuis que nous les avons introduits dans le monde en 2017. Nous avons investi dans des technologies de classe mondiale et dans les meilleures équipes pour concevoir nos produits. Ce partenariat avec CNH Industrial renforce davantage notre crédibilité. Nous espérons être leur partenaire à long terme et nous voulons aider les agriculteurs à accroître leur productivité », a déclaré Amit Tolani, directeur général de CEAT Specialty.

À propos de CEAT

CEAT a été fondé en 1924 à Turin, en Italie. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des principaux fabricants de pneus en Inde, et les pneus CEAT sont vendus dans plus de 115 pays du monde.

La marque est arrivée en Inde en 1958, avant d'être intégrée au RGP Group. RPG est l'une des principales maisons de commerce en Inde, avec un chiffre d'affaires de groupe de 3,6 milliards de dollars.

Dans son segment Specialty, CEAT fabrique des pneus pour les engins agricoles, miniers et de terrassement, industriels et de construction, ainsi que des pneus spéciaux tout-terrain. Pour plus d'informations, consultez https://www.ceatspecialty.com

