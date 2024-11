Çelebi Aviation et Turkish Airlines unissent leurs forces en Afrique

ISTANBUL, 29 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La première société privée d'assistance au sol de Türkiye, Çelebi Aviation, a étendu ses services mondiaux grâce à un nouveau partenariat avec Turkish Airlines. À partir du 1er décembre 2024, Çelebi Aviation fournira des services d'assistance au sol et des services aux passagers pour 9 vols hebdomadaires de Turkish Airlines à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar Es Salaam, en Tanzanie.

Çelebi Aviation and Turkish Airlines Join Forces in Africa

Avec plus de 65 ans d'expérience dans l'assistance au sol sur trois continents, dans six pays et dans 70 stations à travers le monde, Çelebi Aviation entreprendra sa plus grande opération en Afrique grâce à cette coopération. Après avoir ajouté la Tanzanie à son réseau mondial en 2021, Çelebi Aviation continue de franchir des étapes importantes dans sa croissance internationale. Cet accord avec Turkish Airlines est une étape clé de son expansion en Afrique, puisqu'il prévoit la fourniture de services au sol et de services aux passagers pour les opérations de Turkish Airlines à Dar Es Salaam.

"Notre efficacité en Tanzanie augmentera considérablement".

Soulignant l'importance de cette collaboration en Afrique, Dave Dorner, PDG du groupe Çelebi Aviation, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer notre partenariat avec Turkish Airlines à Dar Es Salaam. Cette opération est un élément important de notre stratégie de croissance en Afrique et une occasion de démontrer notre engagement en faveur de l'excellence opérationnelle. Cet accord permettra d'accroître considérablement notre efficacité opérationnelle en Tanzanie. Nous continuerons à fournir à nos clients des services de haute qualité grâce à nos services complets et à notre solide infrastructure. Ce partenariat s'inscrit dans une stratégie plus large qui renforcera les activités de Çelebi Aviation en Afrique, et pas seulement en Tanzanie".

Première exploitation régulière d'un gros-porteur en Afrique

Connue pour son engagement en matière de qualité de service et d'excellence opérationnelle, la croissance de Çelebi Aviation en Tanzanie contribue aux objectifs d'expansion de la société dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). L'opération à l'aéroport international Julius Nyerere marque également le premier vol régulier de gros porteurs de Çelebi Aviation en Afrique, renforçant ainsi son ambition de devenir un prestataire de services d'assistance au sol de premier plan sur le continent.

Çelebi Aviation se concentre sur la numérisation et la durabilité pour améliorer la qualité de ses services aux passagers, , la manutention en piste, le nettoyage intérieur des avions, le guidage des avions et le contrôle de la charge, les services d'aviation générale, les services de rencontre et d'assistance, les services de salon et les services VIP. À cet égard, l'entreprise réduit son empreinte carbone en appliquant son expertise technologique à ses services, en utilisant des outils numériques, des équipements électriques au sol et des technologies à faible consommation d'énergie.

À propos de Çelebi Aviation :

Fondé en 1958, Çelebi est un leader mondial des services d'aviation, offrant des services complets de manutention au sol, de fret et de gestion d'entrepôts. Opérant dans 70 stations à travers le monde, Çelebi s'engage à fournir un service de qualité supérieure et des solutions innovantes.

Les services de Çelebi comprennent la prise en charge des passagers, les services de piste, le contrôle du chargement, les opérations de vol et le nettoyage des avions. L'entreprise investit en permanence dans des technologies de pointe et des formations rigoureuses, dans le respect des normes internationales de sécurité et de qualité.

Présent dans plusieurs pays, dont la Turquie, l'Inde, la Hongrie, l'Allemagne, la Tanzanie et l'Indonésie, Çelebi emploie plus de 15 000 personnes et fournit des services à plus de 300 compagnies aériennes clientes.

Animé par des valeurs d'intégrité, d'orientation client, de travail d'équipe et d'innovation, Çelebi vise à dépasser les attentes des clients et à améliorer l'efficacité et la sécurité de l'industrie aéronautique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.celebiaviation.com.

Informations de contact:

Selcan Çirişoğlu

Weber Shandwick

[email protected]

+90 530 156 10 02



Pelin Saçu

Weber Shandwick

[email protected]

+90 551 599 39 35

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2569859/Celebi_Aviation_Turkish_Airlines.jpg