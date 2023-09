CELEBRA 15 AÑOS DE EXCELENCIA CULINARIA: THE RITZ-CARLTON, GRAND CAYMAN PRESENTA UN ESPECTACULAR PROGRAMA DE EVENTOS PARA EL ANIVERSARIO DE CAYMAN COOKOUT

Disfrute de la Mejor Escapada Cayman Cookout con el Exclusivo Paquete de Habitaciones de The Ritz-Carlton, Grand Cayman

GRAN CAIMÁN, 29 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- The Ritz-Carlton, Grand Cayman se complace en revelar el tan esperado programa de eventos del 15º Aniversario de Cayman Cookout. Esta extraordinaria extravagancia culinaria, organizada por el renombrado chef Eric Ripert, promete una experiencia inolvidable en el impresionante paisaje de Gran Caimán.

The Ritz-Carlton, Grand Cayman (PRNewsfoto/Marriott International)

Del 9 al 15 de enero de 2024, para celebrar este aniversario histórico, Cayman Cookout ofrecerá una serie de eventos ultra exclusivos que contarán con una lista estelar de talentos culinarios y chefs que por años han participado como José Andrés, Emeril Lagasse, Andrew Zimmern, Kristen Kish, Kwame Onwuachi, Angie Mar, Enrique Olvera, James Kent, Aldo Sohm y el mixólogo Charles Joly. Los huéspedes podrán disfrutar de una increíble serie de experiencias, incluyendo:

Domando al pez león con el chef José Andrés : El chef José Andrés sumerge a los huéspedes en una emocionante expedición para cazar peces león. El exclusivo grupo de asistentes buceará en aguas cristalinas con una misión submarina: controlar al invasor pez león. El evento ofrece una aventura inspiradora impregnada del estilo único del Chef José Andrés.

: El chef José Andrés sumerge a los huéspedes en una emocionante expedición para cazar peces león. El exclusivo grupo de asistentes buceará en aguas cristalinas con una misión submarina: controlar al invasor pez león. El evento ofrece una aventura inspiradora impregnada del estilo único del Chef José Andrés. Licencia para la emoción : Un viaje culinario a GoldenEye con el Chef Eric Ripert y Craggy Range. El exclusivo viaje en jet privado junto al Chef Eric Ripert viaja al resort GoldenEye de Jamaica . Los entusiastas de la cocina sobrevolarán impresionantes paisajes caribeños, anticipándose a la exploración del retiro que inspiró James Bond "007: Con Licencia para Matar". Al llegar, los huéspedes disfrutarán de un almuerzo elaborado cuidadosamente con ingredientes locales y vinos Craggy Range perfectamente maridados.

: Un viaje culinario a GoldenEye con el Chef y Craggy Range. El exclusivo viaje en jet privado junto al Chef viaja al resort GoldenEye de . Los entusiastas de la cocina sobrevolarán impresionantes paisajes caribeños, anticipándose a la exploración del retiro que inspiró "007: Con Licencia para Matar". Al llegar, los huéspedes disfrutarán de un almuerzo elaborado cuidadosamente con ingredientes locales y vinos Craggy Range perfectamente maridados. Una brillante velada de pickleball presentada por Whispering Angel Whispering Angel Rosé eleva el Pickleball a nuevos niveles con una exquisita fusión de deporte e indulgencia durante esta experiencia única. Los huéspedes participarán en animados partidos de pickleball en The Courts Tennis Center, donde la emoción de la competencia se une a la camaradería del juego social.

Whispering Angel Rosé eleva el Pickleball a nuevos niveles con una exquisita fusión de deporte e indulgencia durante esta experiencia única. Los huéspedes participarán en animados partidos de pickleball en The Courts Tennis Center, donde la emoción de la competencia se une a la camaradería del juego social. Sabor y estilo : Una mirada a Les Trois Chevaux con la chef Angie Mar . Trayendo una muestra de su renombrado restaurante en Nueva York , Le Trois Chevaux, la chef Angie Mar combina su pasión por la cocina francesa con su herencia china para presentar una experiencia de almuerzo única y excepcional en Cayman Cookout 2024.

: Una mirada a Les Trois Chevaux con la chef . Trayendo una muestra de su renombrado restaurante en , Le Trois Chevaux, la chef combina su pasión por la cocina francesa con su herencia china para presentar una experiencia de almuerzo única y excepcional en Cayman Cookout 2024. Maestros del Cabernet Sauvignon : Una experiencia de cosecha en Howell Mountain, Valle de Napa. La inmersiva demostración de bebidas presenta una exploración en profundidad de la diversidad de viñedos, bloques y clones de primera calidad que hacen que estos vinos sean realmente de clase mundial.

: Una experiencia de cosecha en Howell Mountain, Valle de Napa. La inmersiva demostración de bebidas presenta una exploración en profundidad de la diversidad de viñedos, bloques y clones de primera calidad que hacen que estos vinos sean realmente de clase mundial. Tesoros de trufa : Descubriendo los sabores del mar con el Chef Thomas Seifried y Sabatino Tartufi . El Chef Thomas Seifried , el visionario Chef de Cocina de Blue by Eric Ripert , reinventa magistralmente sus platos más característicos, presentando un menú meticulosamente seleccionado para mostrar las exquisitas ofertas de Sabatino Tartufi , proveedores de trufas de renombre mundial.

: Descubriendo los sabores del mar con el Chef y . El Chef , el visionario Chef de by , reinventa magistralmente sus platos más característicos, presentando un menú meticulosamente seleccionado para mostrar las exquisitas ofertas de , proveedores de trufas de renombre mundial. Historias provocativas : Demostración de paella con el chef José Andrés. Una deliciosa mezcla de sabrosa paella, historias encantadoras y una emocionante entrada sorpresa describen uno de los eventos más esperados de Cayman Cookout. El chef Andrés revela el arte de su paella, impregnada con la esencia de su querida España y de su pasión por contar historias.

: Demostración de paella con el chef José Andrés. Una deliciosa mezcla de sabrosa paella, historias encantadoras y una emocionante entrada sorpresa describen uno de los eventos más esperados de Cayman Cookout. El chef Andrés revela el arte de su paella, impregnada con la esencia de su querida España y de su pasión por contar historias. Un viaje culinario a través de la herencia mexicana con el chef Enrique Olvera : Conocido por su restaurante Pujol, que figura en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, el chef Olvera celebra con maestría la herencia culinaria de México, infundiendo en cada plato artísticamente presentado la profunda riqueza de la esencia gastronómica mexicana, prometiendo un viaje gastronómico inolvidable.

: Conocido por su restaurante Pujol, que figura en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, el chef Olvera celebra con maestría la herencia culinaria de México, infundiendo en cada plato artísticamente presentado la profunda riqueza de la esencia gastronómica mexicana, prometiendo un viaje gastronómico inolvidable. Oregón se enfrenta a Borgoña de Lingua Franca : Los vinos de Lingua Franca invitan a los huéspedes a descubrir la historia y los sabores que se esconden detrás de una de las bodegas más reconocidas del mundo. Inspirado en un extraordinario viñedo de Eola-Amity Hills en el valle de Willamette, su nombre representa una fina tradición de lenguaje universal, que acerca a personas de distintas procedencias a un lugar en común – la conversación compartida, el disfrute compartido.

: Los vinos de Lingua Franca invitan a los huéspedes a descubrir la historia y los sabores que se esconden detrás de una de las bodegas más reconocidas del mundo. Inspirado en un extraordinario viñedo de Eola-Amity Hills en el valle de Willamette, su nombre representa una fina tradición de lenguaje universal, que acerca a personas de distintas procedencias a un lugar en común – la conversación compartida, el disfrute compartido. Duelo de sommeliers presentado por Jacques Scott : Un duelo único entre los mejores expertos en vino del mundo, compitiendo en equipos de dos personas en los que los asistentes serán los jueces. Con la participación de Aldo Sohm , sommelier de Le Bernardin , y Monica Dubar , de The Ritz-Carlton, Grand Cayman , acompañados de una cena de varios platillos.

: Un duelo único entre los mejores expertos en vino del mundo, compitiendo en equipos de dos personas en los que los asistentes serán los jueces. Con la participación de , sommelier de , y , de The Ritz-Carlton, , acompañados de una cena de varios platillos. La cocina de Kristen Kish : Una demostración culinaria con la Chef Kristen Kish . La presentadora de Top Chef y Chef Kristen Kish presenta una deliciosa demostración culinaria, con historias y creaciones influenciadas por las tradiciones francesa e italianas, así como la nostalgia de la Chef Kish por los platillos de su crianza en el Medio Oeste .

: Una demostración culinaria con la Chef . La presentadora de Top Chef y Chef presenta una deliciosa demostración culinaria, con historias y creaciones influenciadas por las tradiciones francesa e italianas, así como la nostalgia de la Chef Kish por los platillos de su crianza en el . Hendricks y croquet : Una deliciosa tarde de placer y deporte con Hendrick's Gin y un animado partido de croquet. Las delicias botánicas destacan el arte de la destilación de Hendrick's mientras los huéspedes estratégicamente planean su próximo movimiento en el Great Lawn en un ambiente de sofisticación y camaradería atemporales.

: Una deliciosa tarde de placer y deporte con Hendrick's Gin y un animado partido de croquet. Las delicias botánicas destacan el arte de la destilación de Hendrick's mientras los huéspedes estratégicamente planean su próximo movimiento en el Great Lawn en un ambiente de sofisticación y camaradería atemporales. Dulces creaciones con el maestro pastelero Antonio Bachour : El domingo comienza con un toque delicioso, guiado por la experiencia del mundialmente aclamado pionero de la panadería y la pastelería, el Chef Antonio Bachour .

: El domingo comienza con un toque delicioso, guiado por la experiencia del mundialmente aclamado pionero de la panadería y la pastelería, el Chef . Ripert y la petanca : El chef Eric Ripert y sus amigos organizan un emocionante juego de petanca. Los invitados participarán en un emocionante partido lleno de energía, mientras disfrutan de la compañía de otros entusiastas, acompañados de deliciosos bocados y un refrescante vino rosado.

: El chef y sus amigos organizan un emocionante juego de petanca. Los invitados participarán en un emocionante partido lleno de energía, mientras disfrutan de la compañía de otros entusiastas, acompañados de deliciosos bocados y un refrescante vino rosado. Cena de gala del aniversario de Cristal: Una reunión sin precedentes de luminarias culinarias, los Talentos Titulares del Cayman Cookout presentan una experiencia de varios platos, organizada en Blue por Eric Ripert . La cena se lleva a cabo como un viaje culinario cuidadosamente coreografiado que trasciende las experiencias gastronómicas ordinarias, con platillos de los chefs Kristen Kish , Thomas Seifried , Enrique Olvera y más.

Además de estos extraordinarios eventos, el Cayman Cookout ofrecerá demostraciones culinarias, catas de vinos y licores poco comunes, fiestas junto a la piscina y eventos tradicionales como el Barefoot BBQ y el Rum & Robusto. La Gran Cena Final, en Blue by Eric Ripert, destacará las obras maestras culinarias de los talentos titulares, combinando una técnica impecable, una presentación artística, atrevidas combinaciones de sabores y exquisitos maridajes de vinos para una experiencia gastronómica que asombra y deleita.

"Estamos felices de anunciar este exclusivo programa de eventos para el 15º Aniversario de Cayman Cookout", comentó Marc Langevin, Gerente General de The Ritz-Carlton, Grand Cayman. "Cayman Cookout reúne a talentos culinarios de todo el mundo y muestra el increíble talento de nuestro resort. La celebración de este año promete ofrecer experiencias y sabores inolvidables".

Para complementar la celebración, The Ritz-Carlton, Grand Cayman, ofrece un exclusivo paquete de habitaciones para que los huéspedes se deleiten con la experiencia completa de Cayman Cookout. El paquete incluye una estadía de cinco noches con tarifas a partir de $2,899 por noche. Los huéspedes disfrutarán cada día de un delicioso desayuno buffet para dos personas en el restaurante Seven y tendrán acceso a un itinerario cautivador que incluye los eventos más destacados del festival como Descubra Caimán.

Para aquellos que busquen experiencias personalizadas, las entradas individuales estarán disponibles a partir del 15 de octubre de 2023, permitiéndoles a los asistentes diseñar su propio itinerario a la carta.

"Invitamos a los huéspedes a acompañarnos a celebrar el 15º aniversario de Cayman Cookout con nuestro exclusivo paquete de habitaciones", comentó Marc Langevin. "Sumérjanse en experiencias culinarias de talla mundial y en la impresionante belleza de Gran Caimán. Además de extraordinarias sesiones independientes lideradas por extraordinarios chefs y la velada temática Studio54, la celebración de este año promete ser realmente inolvidable".

La venta de entradas individuales para Cayman Cookout 2024 está disponible en el sitio web del festival. Para conocer más información y reservas, por favor visite https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/caribbean/grand-cayman

