Celebração de ouro da cultura ártica e dos recursos naturais dominam o lançamento de setembro das moedas de colecionadores da Royal Canadian Mint

OTTAWA, Ontário, 1o de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Royal Canadian Mint expediu, orgulhosamente, uma nova moeda de colecionador feita totalmente de ouro proveniente de Nunavut. Completamente ártica, desde seu design até seu conteúdo de metal, o verso da moeda de ouro puro de 10 dólares canadenses de 2020 – Um Inuk e Um Qulliq, é criação do artista Ulaayu Pilurtuut, de Nunavut. Motivos de um qulliq tradicional, uma lamparina a óleo dos Inuit que proporciona luz e calor, bem como um inuksuit, simbolizando o sentido de comunidade e orientação, são símbolos poderosos da cultura e do estilo de vida do artista. Essa bela moeda de ouro puro de 1/20o oz., junto com várias outras lembranças numismáticas, foi lançada hoje.