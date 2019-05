Celebração exclusiva de 4 de Julho no Empire State Building

Das 19h às 22h, o Observatório ficará fechado ao público em geral, disponibilizando a nossos convidados especiais para a celebração de 4 de Julho acesso privado ao terraço de observação ao ar livre e a oportunidade de assistir os fogos de artifício do melhor ponto de observação da Cidade de Nova York. Um sistema de som irá executar a trilha sonora do "4 th of July Fireworks", enquanto os convidados irão desfrutar uma vista inigualável dos fogos de artifício, a partir do edifício mais famoso do mundo.

Comidas e bebidas serão servidas pelo STATE Grill and Bar, principal restaurante do ESB.

Os ingressos custam $ 500 cada um (imposto incluído) e serão disponibilizados pela ordem em que as compras forem feitas. Os ingressos devem ser comprados ou doados online em www.empirestatebuilding.com/july4 ou com antecedência na bilheteria do ESB.

Dois (2) pares de ingressos para esse evento exclusivo serão doados através de uma competição pelo canal do Instagram do ESB (listado abaixo). Os fãs do Empire State Building podem participar da competição de 30 de maio (quinta-feira) a 4 de junho (terça-feira), às 12h (horário de Nova York). Os ganhadores serão selecionados aleatoriamente e anunciados em 7 de junho (sexta-feira).

Além de promover a celebração do 4 de Julho, o ESB irá irradiar suas mundialmente famosas luzes da torre, em floreados dinâmicos em vermelho, branco e azul no 4 de Julho.

Sobre o Empire State Building

Elevando-se por 443 metros (da base à antena) acima de "Midtown Manhattan" (o centro da Ilha de Manhattan em Nova York), o Empire State Building, propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e instalações, o Empire State Building sempre atraiu inquilinos de primeira classe, de uma grande variedade de setores, de todo o mundo. O Empire State Building foi nomeado o destino de viagem mais popular do mundo em um estudo conduzido pela Uber e foi escolhido como o prédio favorito do país, em uma pesquisa de opinião conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), um grande fundo de investimentos imobiliários (REIT -- real estate investment trust), é proprietária, administra, opera, adquire e reposiciona propriedades de escritórios e lojas em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na Cidade de Nova York, no estado de Nova York, o portfólio de escritórios e lojas da empresa engloba 938.000 metros quadrados de área alugável, como registrado em 31 de março de 2019, consistindo de 873.000 metros quadrados de espaço alugável em 14 prédios de escritórios, sendo nove em Manhattan, três no Condado de Fairfield, em Connecticut, e dois no Condado de Westchester, em Nova York, além de aproximadamente 65.000 metros quadrados de área alugável no portfólio de lojas.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/895391/Empire_State_July_4.jpg

FONTE Empire State Realty Trust, Inc.

