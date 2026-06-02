Celebradas con éxito la 7.ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y la Semana de Ciudades Amigas de Shandong

- La 7.ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y la Semana de Cooperación e Intercambio de Ciudades de Amistad Internacional de Shandong 2026 se celebraron con éxito

JINAN, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 25 al 29 de mayo de 2026, se celebró con éxito la 7.ª Reunión de Líderes Locales China-CEEC y la Semana de Cooperación e Intercambio de Ciudades Amigas Internacional de Shandong 2026, organizadas por el Gobierno Popular Provincial de Shandong, la Secretaría de Cooperación entre China y los Países de Europa Central y Oriental y la Asociación de Gobernadores Provinciales China-CEEC. Más de 600 invitados chinos e internacionales de 44 países y 15 provincias, regiones autónomas y municipios de toda China se reunieron en Shandong para impulsar la cooperación, compartir oportunidades y construir juntos el futuro.

The 7th China–CEEC Local Leaders’ Meeting and 2026 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week

Bajo el lema "Construyendo el futuro juntos", el evento incluyó 23 actividades, entre ellas la ceremonia de apertura, el Diálogo de Líderes Locales China-CEEC, el Diálogo de Gobernadores, una sesión de promoción del desarrollo de alta calidad y encuentros empresariales. El evento amplió aún más los intercambios y la cooperación, tanto generales como específicos, entre Shandong y los países de CEEC, así como con ciudades amigas internacionales, promoviendo un mayor nivel de cooperación mutuamente beneficiosa y un desarrollo coordinado.

Varios invitados distinguidos asistieron a la ceremonia de apertura y pronunciaron discursos, entre ellos Ivan Stoilkovikj, Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Intercomunitarias de Macedonia del Norte; Adrijana Mesarović, Viceprimera Ministra y Ministra de Economía de Serbia; Marinko Čavara, Vicepresidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina; y Mirsad Nurković, Vicepresidente del Parlamento de Montenegro. También se llevaron a cabo actividades como charlas entre amigos y la presentación de resultados, que mostraron los logros y las oportunidades de la cooperación local entre China y los países de Europa Central y Oriental, así como las colaboraciones entre Shandong y sus ciudades amigas internacionales, enriqueciendo aún más los resultados concretos y mejorando el nivel de apertura de Shandong.

Klodiana Spahiu, vicepresidenta del Parlamento de Albania, también asistió a eventos relacionados.

El evento puso de manifiesto características distintivas de alto nivel de compromiso, diversidad, practicidad y desarrollo coordinado, desempeñando un papel fundamental en la profundización de los intercambios, la ampliación de los canales de cooperación, el fomento de la colaboración y la consecución de beneficios mutuos. A través de este evento, Shandong estableció relaciones de cooperación amistosas con la región de Minsk de Bielorrusia, la región de las Islas Jónicas de Grecia, la región marítima de Togo y la región de Jizzakh de Uzbekistán. La red internacional de amistad de Shandong se ha expandido hasta alcanzar 93 pares de provincias y estados amigos, y 681 pares de ciudades amigas en 109 países. Asimismo, se celebraron diversos actos para conmemorar las relaciones de amistad de Shandong con Australia Meridional y Connecticut, y se pusieron en marcha proyectos como el Laboratorio Conjunto China-Grecia sobre Agricultura Verde Inteligente.