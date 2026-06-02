La 7e réunion des dirigeants locaux Chine-CEE et la semaine de coopération et d'échange 2026 des villes amies internationales du Shandong se sont déroulées avec succès

JINAN, Chine, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 25 au 29 mai 2026, la 7e réunion des dirigeants locaux Chine-PECO et la semaine de coopération et d'échange 2026 des villes amies internationales de Shandong, organisées par le gouvernement populaire de la province de Shandong, le secrétariat de la coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale et l'association des gouverneurs provinciaux Chine-PECO, se sont déroulées avec succès. Plus de 600 invités chinois et internationaux de 44 pays et de 15 provinces, régions autonomes et municipalités de toute la Chine se sont réunis dans le Shandong pour faire progresser la coopération, partager les opportunités et façonner l'avenir ensemble.

The 7th China–CEEC Local Leaders’ Meeting and 2026 Shandong International Friendship Cities Cooperation and Exchange Week

Sous le thème "Façonner l'avenir ensemble", l'événement a comporté 23 activités, dont la cérémonie d'ouverture, le dialogue des dirigeants locaux Chine-PECO, le dialogue des gouverneurs, la session de promotion du développement de haute qualité et le jumelage d'entreprises. L'événement a permis de renforcer les échanges et la coopération entre le Shandong et les PECO, ainsi que les villes d'amitié internationales, et de promouvoir un niveau plus élevé de coopération mutuellement bénéfique et de développement coordonné.

Plusieurs invités de marque ont assisté à la cérémonie d'ouverture et ont prononcé des allocutions, notamment Ivan Stoilkovikj, vice-premier ministre et ministre des relations intercommunautaires de Macédoine du Nord, Adrijana Mesarović, vice-premier ministre et ministre de l'économie de Serbie, Marinko Čavara, vice-président de la Chambre des représentants de l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine, et Mirsad Nurković, vice-président du Parlement du Monténégro. Des activités telles que des discussions entre amis et la publication des résultats ont également été organisées, mettant en avant les réalisations et les opportunités de la coopération locale Chine-PECO ainsi que les collaborations entre le Shandong et ses villes d'amitié internationales, enrichissant davantage les résultats concrets et renforçant le niveau d'ouverture du Shandong.

Klodiana Spahiu, vice-présidente du Parlement albanais, a également participé à ces événements.

L'événement a démontré les caractéristiques distinctives de l'engagement à haut niveau, de la diversité, de l'aspect pratique et du développement coordonné, jouant un rôle important dans l'approfondissement des échanges, l'élargissement des canaux de coopération, le renforcement de la collaboration et l'obtention d'avantages mutuels. À l'occasion de cet événement, Shandong a établi des relations de coopération amicale avec la région de Minsk au Belarus, la région des îles Ioniennes en Grèce, la région maritime du Togo et la région de Jizzakh en Ouzbékistan. Le réseau d'amitié internationale de Shandong s'étend désormais à 93 paires de provinces et d'États amis et à 681 paires de villes amies dans 109 pays. Une série d'événements ont également été organisés pour célébrer les relations d'amitié entre le Shandong, l'Australie-Méridionale et le Connecticut, tandis que des projets tels que le laboratoire commun Chine-Grèce sur l'agriculture verte intelligente ont été lancés.