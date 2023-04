Celebrado con éxito el Foro de Mujeres del Festival de Marcas de China 2023

Lanzamiento del eslogan de la marca de la ciudad de Zhengzhou

PEKÍN, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- El 16º Foro de Mujeres del Festival de Marcas de China, con el lema "Florece tu belleza", fue organizado por TopBrand Union y patrocinado por el Gobierno Municipal de Zhengzhou en el Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones de Zhengzhou del 7 al 9 de abril de 2023. Más de 2.000 empresarios, expertos y líderes políticos de todo el país se reunieron en Zhengzhou para el evento. Miles de personas abarrotaron el centro de conferencias y el evento ha recibido críticas muy favorables.

Opening Ceremony of 2023 China Brand Festival Women's Forum WANG Yong, Chairman of the TopBrand Union and initiator of China Brand Festival, releases the ranking of "Top 500 Chinese Brand Women 2023

La creación de marcas se ha convertido en una solución clave para que los empresarios chinos afronten mejor los riesgos y desafíos. En los últimos años, la influencia de las mujeres empresarias ha aumentado sin precedentes en China, con la aparición de muchos modelos femeninos excelentes en diversas industrias.

GU Xiulian, exvicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (NPCSC) y directora del Comité de China para el Cuidado de la Próxima Generación, asistió a la ceremonia de inauguración y pronunció un discurso. Señaló que el Foro de Mujeres del Festival de Marcas de China ha contribuido enormemente a promover la creación de marcas en China como plataforma de comunicación bidireccional entre las mujeres de marca y las marcas femeninas. También ha creado una amplia plataforma para que las mujeres excelentes establezcan contactos y se exhiban. Gracias al Foro de Mujeres del Festival de Marcas de China, las mujeres aprovecharán la oportunidad del auge de "Su Poder" y ampliarán aún más la amplitud y profundidad del concepto de "Su Poder". Las mujeres se comprometerán a promover marcas de alta calidad y aportarán su fuerza a la construcción de marcas poderosas.

HE Xiong, vicesecretario del Comité Municipal de Zhengzhou y alcalde de la ciudad de Zhengzhou, dijo en su discurso que reunir en Zhengzhou a destacadas representantes femeninas de todos los ámbitos de la vida es un paso sólido hacia el desarrollo de alta calidad y una medida eficaz para reunir "Su Energía" y mostrar "Su Estilo". Invitó cordialmente a todos a "pasear por la provincia de Henan para comprender mejor China" y a "pasear por la ciudad de Zhengzhou para comprender mejor la China antigua". También esperaba mostrar el estilo femenino diligente y dedicado con el evento. El vicealcalde MA Zhifeng promocionó la ciudad de Henan invitando a los invitados a conocer mejor Zhengzhou e invertir en ella.

En nombre de TopBrand Union, WANG Yong, presidente de la empresa y fundador y secretario general del Festival de Marcas de China, presentó oficialmente el eslogan de la marca de la ciudad "Ven a Zhengzhou si tienes Kung Fu". Este eslogan incluye cuatro connotaciones: el mundialmente conocido "Kung Fu de Shaolin", el "Kung Fu suave" para los ciudadanos, el "Kung Fu real" para la iniciativa empresarial, y el "Kung Fu lento" para el ocio y la relajación.

En el Foro de Mujeres de este año, se presentó oficialmente el "Top 10 de Mujeres de Marca de China 2023". XU Xiao, presidenta de Kaifeng City Stacked City Construction and Development Co., Ltd, DU Lan, vicepresidenta sénior de KDDI, DAI Kangwei, directora general de Beiqi New Energy, XUE Rong, secretaria del partido y presidenta de Zhengzhou Yuanfang Group, fueron galardonadas como "Las 10 Mejores Mujeres de Marca de China 2023". Al mismo tiempo, se creó el Club de Mujeres de Marca de China.

Además, DONG Mingzhu, presidenta de Gree Electric, LIU Yang, astronauta, y ZHANG Guimei, directora del instituto femenino Huaping de Lijiang, figuran entre las tres primeras de las "500 principales marcas chinas para mujeres en 2023". Taobao, Douyin, Chow Tai Fook, Jingdong y Meituan ocupan los cinco primeros puestos de las "50 principales marcas preferidas por las mujeres 2023".

Como una de las actividades de marcas más influyentes introducidas en Zhengzhou este año, el foro reunió a múltiples participantes de "Her Economy". SUN Qixiang, LIU Nanning, ZHANG Qi y otras 223 invitadas de honor, entre las que se encontraban conocidas empresarias, mujeres de marca, mujeres economistas, académicas, expertas y estudiosas, inversoras, personas influyentes, subieron al escenario para compartir sus puntos de vista, mostraron el encanto de las mujeres de marca contemporáneas, ayudaron a Zhengzhou a pulir la tarjeta de visita de la ciudad y promovieron la recuperación económica y el desarrollo tras la epidemia. Además, se celebraron con éxito 16 foros paralelos y 2.000 metros cuadrados de exposiciones.

